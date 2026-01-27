Назван район Алматы с самым грязным воздухом

В расчет была взята среднегодовая концентрация частиц PM2.5.

В своем исследовании экологи фонда Almaty Air Initiative отмечают выраженное экологическое неравенство: жители нижних районов города дышат более загрязненным воздухом, чем те, кто проживает у подножия гор.

Согласно данным исследования, самым загрязненным районом Алматы стал Турксибский район, здесь показатели PM2.5 более чем в два раза выше, чем в Бостандыкском:

Турксибский район: 46.8 мкг/м3;

Жетысуский район: 37.9 мкг/м3;

Алатауский район: 37.7 мкг/м3;

Алмалинский район: 30.9 мкг/м3;

Наурызбайский район: 27.1 мкг/м3;

Ауэзовский и Медеуский район: 25.8 мкг/м3;

Бостандыкский район: 22.1 мкг/м3.

Северные и северо-западные части города испытывают наибольшую нагрузку из-за сочетания угольного отопления, промышленности, транспорта и особенностей рельефа.

В отчете отмечается, что даже летом, традиционно считающимся «чистым» сезоном, в 2025 году фиксировались превышения норм. Это связывают с засушливой погодой, пылью и слабым ветром.

Исполнительный директор фонда Жулдыз Саулебекова отметила, что с началом отопительного сезона в Алматы практически не остается «чистых» зон.

— Нам необходима полная инвентаризация данных по частным домохозяйствам, использующим уголь и сжигающим мусор. Без честной оценки реального вклада каждого источника город не сможет эффективно управлять качеством воздуха. Мы надеемся, что нам удастся совместно с акиматом детально обсудить этот вопрос. Далее необходимо принять конкретные меры по ограничению использования угля и сжигания мусора в домохозяйствах. Без системного решения по частным домам и инвентаризации этих источников зимний смог останется нашей реальностью даже после модернизации ТЭЦ, — считает она.

Также Жулдыз Саулебекова дала рекомендации жителям города: по возможности использовать очистители воздуха, носить маску, проветривать помещения в периоды наименее загрязненного воздуха и учитывать локальные источники загрязнения, такие как сжигание мусора и интенсивный автотрафик рядом с домами.

— Важно понимать, что есть понятие «локального загрязнения», если под вашими окнами периодически сжигают листву, покрышки и пластиковые бутылки, то вы все время будете дышать вредными веществами. Осведомленность людей о том, как их поведение влияет на качество воздуха, остается ключевым фактором в борьбе с загрязнением, — подчеркнула она.

Отметим, специалисты для наглядности перевели уровень загрязнения в так называемый «сигаретный эквивалент». В 2025 году средний житель Алматы получил токсическую нагрузку, сопоставимую с 518 выкуренными сигаретами за год.

Добавим, что воздух в Алматы заметно чище под утро, тогда как вечером показатели загрязнения резко возрастают. Ранее агентство Kazinform проследило, как в течение дня меняется качество воздуха в разных районах города, и выяснило, почему одни алматинцы дышат более грязным воздухом, чем другие.

Напомним, в конце 2025 года в Алматы приняли правила охраны атмосферного воздуха.