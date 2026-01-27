РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:47, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Житель Алматы невольно «выкуривает» 26 пачек сигарет в год — исследование

    Фонд Almaty Air Initiative, специализирующийся на мониторинге загрязнения воздуха, опубликовал свой отчет о качестве воздуха в Алматы за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Житель Алматы невольно «выкуривает» 26 пачек сигарет в год — исследование
    Фото: Камшат Абдирайым/Kazinform

    Согласно данным мониторинга, в 2025 году среднестатистический житель города невольно «выкурил» 518 сигарет (почти 26 пачек), просто живя в Алматы.

    — Среднегодовая концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 составила 31,2 мкг/м3, что в 6 раз превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения. По сравнению с 2024 годом воздух стал грязнее почти на 30%, что связано с неблагоприятными метеорологическими условиями, — говорится в опубликованном отчете.

    В исследовании сделан фокус на PM2.5, как на наиболее опасном и репрезентативном показателе загрязнения воздуха. В целом городской смог — это смесь разных загрязнителей. Помимо частиц PM2.5, PM10, в воздухе присутствуют диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2), угарный газ (CO), озон (O3) и другие вещества.

    По словам исполнительного директора фонда Жулдыз Саулебековой, более 60% дней в году жители города дышали воздухом, который не соответствует международным стандартам безопасности. Количество «чистых» дней сократилось до 148 в год, тогда как в 2024 их было на 16 больше. За прошлый год концентрация PM2.5 не соответствовала более мягкому национальному стандарту ПДК 124 дня.

    Наиболее тяжелая ситуация зафиксирована в зимние месяцы. В декабре средний уровень PM2.5 достиг 62,4 мкг/м3, а 7 декабря зафиксирован самый грязный день года — 145 мкг/м3, что более чем в 4 раза превышает допустимую норму в Казахстане и почти в 10 раз — годовой лимит ВОЗ.

    Также в отчете отмечается, что рост загрязнения напрямую связан с началом отопительного сезона. Уже в октябре после включения отопления концентрации PM2.5 резко выросли во всех районах города, особенно в зонах частного сектора.

    Напомним, в конце 2025 года в Алматы приняли правила охраны атмосферного воздуха.

    Как смог и загрязнение воздуха в Алматы усиливают сезонные аллергические реакции, читайте по ссылке.

    О том, как загрязненный воздух влияет на здоровье людей, объяснил доктор медицинских наук, профессор Денис Винников.

    Теги:
    Загрязнение воздуха Экология Грязный воздух Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают