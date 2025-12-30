Правила охраны атмосферного воздуха приняли в Алматы

Проект правил на внеочередной XL сессии маслихата Алматы представил заместитель акима Алмасхан Сматлаев. Документ является системным инструментом регулирования ключевых источников загрязнения воздуха с учетом специфики города Алматы и впервые объединяет требования к транспорту, объектам III категории, зоне низких выбросов и экологическому мониторингу в единый правовой механизм.

— Качество атмосферного воздуха в Алматы остается одной из наиболее острых экологических проблем. В 2024 году завершены расчеты сводного тома ПДВ по Алматинской агломерации. По результатам расчетов, общий объем валовых выбросов составляет 225 тыс. тонн в год, 189 тыс. тонн приходится непосредственно на город Алматы. Это подтверждает необходимость внедрения специальных, адресных и дифференцированных экологических требований именно на уровне города, — сказал Алмасхан Сматлаев.

Фото: акимат Алматы

Правила охватывают четыре блока:

регулирование эксплуатации автотранспорта;

экологические требования к объектам III категории;

организация зоны с низким уровнем выбросов (LEZ);

мониторинг, цифровизация и реагирование при НМУ.

Правила переводят регулирование объектов III категории из формального декларирования в режим фактического контроля выбросов за счет обязательной очистки, лабораторных замеров и выездной экологической экспертизы. Вводится запрет эксплуатации источников выбросов без очистных сооружений, а также поэтапный отказ от угольных и дровяных установок в пользу газового топлива.

По данным замакима, на сегодня автотранспорт формирует порядка 112,7 тыс. тонн выбросов в год, при этом автомобили экологического класса Евро-0 обеспечивают до 84% выбросов из этого объема.

Правила вводят обязательные экологические требования к коммунальным и частным автопаркам, включая исключение холостого хода, применение средств очистки выхлопов и регулярную отчетность.

— Для снижения выбросов в Алматы предусматривается поэтапное внедрение зоны с низким уровнем выбросов (LEZ) с последовательным расширением охвата территории. В зоне с низким уровнем выбросов смогут передвигаться только те автомобили, которые действительно соответствуют экологическим требованиям и прошли проверку выбросов. Речь идет не о новых запретах ради запретов, а об исключении с улиц наиболее загрязняющих автомобилей, — сказал Алмасхан Сматлаев.

Фото: акимат Алматы

В рамках зоны с низким уровнем выбросов вводятся требования:

запрет использования твердого и жидкого топлива в газифицированных районах;

запрет сжигания отходов и использования пиротехники;

обязательное применение систем очистки на генераторах и спецтехнике.

Проверка будет проводиться в рамках обычного технического осмотра, без введения дополнительных процедур для водителей. В случае эксплуатации автомобиля в зоне LEZ без подтверждения соответствия экологическим нормам будет применяться административная ответственность. Одновременно важно подчеркнуть, что дополнительных финансовых затрат для населения и бизнеса не предусмотрено — экологическая проверка включена в стоимость стандартного техосмотра.

Для практической реализации Правил и объективной оценки их эффективности предусмотрено создание информационной системы, которая объединяет данные с датчиков мониторинга, позволяет анализировать эффективность принимаемых мер, формировать отчеты и аналитические материалы.

Ранее сообщалось, что в Алматы планируют ввести новые правила охраны атмосферного воздуха и запустить зоны с низкими выбросами. О том, что сейчас обсуждается и какие меры предлагают внедрить читайте здесь.

До этого в Алматы представили результаты первого масштабного исследования уровня диоксида азота (NO₂) в Алматы. Выяснилось, что в прошлом году каждый третий день — 143 дня — из 365 — воздух в городе был опасен для уязвимых групп населения: детей, пожилых и людей с заболеваниями дыхательных путей. Более того, с декабря 2023-го по февраль 2024-го не было зафиксировано ни одного «чистого» дня.