    13:47, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правила охраны атмосферного воздуха приняли в Алматы

    Маслихат Алматы утвердил новые Правила охраны атмосферного воздуха с зонами с низким уровнем выбросов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правила охраны атмосферного воздуха приняли в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Проект правил на внеочередной XL сессии маслихата Алматы представил заместитель акима Алмасхан Сматлаев. Документ является системным инструментом регулирования ключевых источников загрязнения воздуха с учетом специфики города Алматы и впервые объединяет требования к транспорту, объектам III категории, зоне низких выбросов и экологическому мониторингу в единый правовой механизм.

    — Качество атмосферного воздуха в Алматы остается одной из наиболее острых экологических проблем. В 2024 году завершены расчеты сводного тома ПДВ по Алматинской агломерации. По результатам расчетов, общий объем валовых выбросов составляет 225 тыс. тонн в год, 189 тыс. тонн приходится непосредственно на город Алматы. Это подтверждает необходимость внедрения специальных, адресных и дифференцированных экологических требований именно на уровне города, — сказал Алмасхан Сматлаев.

    Правила охраны атмосферного воздуха приняли в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Правила охватывают четыре блока:

    • регулирование эксплуатации автотранспорта;
    • экологические требования к объектам III категории;
    • организация зоны с низким уровнем выбросов (LEZ);
    • мониторинг, цифровизация и реагирование при НМУ.

    Правила переводят регулирование объектов III категории из формального декларирования в режим фактического контроля выбросов за счет обязательной очистки, лабораторных замеров и выездной экологической экспертизы. Вводится запрет эксплуатации источников выбросов без очистных сооружений, а также поэтапный отказ от угольных и дровяных установок в пользу газового топлива.

    По данным замакима, на сегодня автотранспорт формирует порядка 112,7 тыс. тонн выбросов в год, при этом автомобили экологического класса Евро-0 обеспечивают до 84% выбросов из этого объема.

    Правила вводят обязательные экологические требования к коммунальным и частным автопаркам, включая исключение холостого хода, применение средств очистки выхлопов и регулярную отчетность.

    — Для снижения выбросов в Алматы предусматривается поэтапное внедрение зоны с низким уровнем выбросов (LEZ) с последовательным расширением охвата территории. В зоне с низким уровнем выбросов смогут передвигаться только те автомобили, которые действительно соответствуют экологическим требованиям и прошли проверку выбросов. Речь идет не о новых запретах ради запретов, а об исключении с улиц наиболее загрязняющих автомобилей, — сказал Алмасхан Сматлаев.

    Правила охраны атмосферного воздуха приняли в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В рамках зоны с низким уровнем выбросов вводятся требования:

    • запрет использования твердого и жидкого топлива в газифицированных районах;
    • запрет сжигания отходов и использования пиротехники;
    • обязательное применение систем очистки на генераторах и спецтехнике.

    Проверка будет проводиться в рамках обычного технического осмотра, без введения дополнительных процедур для водителей. В случае эксплуатации автомобиля в зоне LEZ без подтверждения соответствия экологическим нормам будет применяться административная ответственность. Одновременно важно подчеркнуть, что дополнительных финансовых затрат для населения и бизнеса не предусмотрено — экологическая проверка включена в стоимость стандартного техосмотра.

    Для практической реализации Правил и объективной оценки их эффективности предусмотрено создание информационной системы, которая объединяет данные с датчиков мониторинга, позволяет анализировать эффективность принимаемых мер, формировать отчеты и аналитические материалы.

    Ранее сообщалось, что в Алматы планируют ввести новые правила охраны атмосферного воздуха и запустить зоны с низкими выбросами. О том, что сейчас обсуждается и какие меры предлагают внедрить читайте здесь.

    До этого в Алматы представили результаты первого масштабного исследования уровня диоксида азота (NO₂) в Алматы. Выяснилось, что в прошлом году каждый третий день — 143 дня — из 365 — воздух в городе был опасен для уязвимых групп населения: детей, пожилых и людей с заболеваниями дыхательных путей. Более того, с декабря 2023-го по февраль 2024-го не было зафиксировано ни одного «чистого» дня.

    Загрязнение воздуха Экология Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
