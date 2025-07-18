Алматы круглый год дышит опасным диоксидом азота — исследование

В ходе анализа данных с более чем 50 датчиков за 2023–2024 годы сделаны следующие ключевые выводы:

среднегодовая концентрация NO₂ в городе превышает нормы ВОЗ в 4 раза;

в 2024 году в городе зарегистрировано более 11 тысяч случаев превышения ПДК (по данным Казгидромет);

только 16 дней в году воздух соответствовал международным стандартам качества (Clarity Movement и Азиатский Банк Развития);

каждый третий день (143 дня) в году воздух был опасен для уязвимых групп населения: детей, пожилых и астматиков;

с декабря 2023 года по февраль 2024 года не зафиксировано ни одного «чистого» дня;

зимой ситуация усугубляется инверсией и выбросами от угольных ТЭЦ. Летом воздух остается насыщенным NO₂ из-за транспортных выхлопов.

Исполнительный директор фонда Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебекова подчеркнула, что грязный воздух в Алматы — это не сезонное явление, а хроническая экологическая проблема. По ее словам, горожане сталкиваются с опасным уровнем загрязнения не только в отопительный период. Серьезный вклад в это вносят изношенные автомобили: согласно официальным данным МВД, 30% автопарка мегаполиса — машины старше 20 лет, не оснащенные катализаторами.

Она также отметила, что проблема диоксида азота в городе остается недооцененной и требует системного подхода. В отличие от частиц PM 2.5, заметных зимой, концентрация NO₂ держится на высоком уровне в течение всего года, особенно в районах с интенсивным автомобильным трафиком. При этом визуально определить уровень загрязнения невозможно — это можно сделать только при использовании датчиков.

Фото: Kazinform

Жулдыз Саулебекова считает, что изменить ситуацию можно комплексными мерами по защите атмосферного воздуха, включая развитие транспорта на газе и электричестве, отказ от угольного отопления, жесткий контроль за техосмотрами, внедрение зон с низкими выбросами (LEZ).

— Мы понимаем, что изменения невозможны без диалога и сотрудничества с государством. С прошлого года мы присоединились к разработке проекта правил охраны атмосферного воздуха — первого комплексного нормативного документа, который позволит Алматы на уровне города внедрять собственные меры по защите воздуха от загрязнения, — заметила глава Ж. Саулебекова.

По ее словам, проект предусматривает целый ряд системных мер: государственный выкуп старых автомобилей, усиление мониторинга воздуха в школах и детсадах, запрет на сжигание топлива в газифицированных районах, ужесточение требований к предприятиям третьей категории, включая обязательную установку фильтров и так далее.

— Это очень хороший документ, продуманный, комплексный. Пока он еще не принят окончательно, но, думаю, большинство положений все же будут утверждены. Там еще есть такой интересный пункт, не знаю насколько он будет реализован, — это запрет на запуск фейерверков зимой. Важно, что эксперты и общественники вложили в этот проект много усилий. Мы рассчитываем, что внедрение будет поэтапным, — сказала она.

Чем дышали алматинцы в 2024 году

Фонд также представил итоги мониторинга качества воздуха в Алматы за 2024 год — с подробным анализом, сравнением с предыдущим годом и динамикой изменений.

Основные результаты:

1. Концентрации PM2.5 почти в пять раз выше норм ВОЗ

Среднегодовая концентрация PM2.5 в Алматы в 2024 году почти в 5 раз превысила нормы ВОЗ. Зафиксировано небольшое улучшение (–6 мкг/м³ по сравнению с 2023 годом), связанное с более чистым воздухом в начале и середине года.

2. Когда лучше не дышать

С ноября по февраль воздух в Алматы оставался «вредным для здоровья» как в 2023, так и в 2024 году. В декабре 2024-го уровень загрязнение достиг 50,6 мкг/м³, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 10%.

Фото: Александр Павский/Kazinform

3. 164 чистых дня в году

Количество дней, когда воздух соответствовал нормам ВОЗ (PM2.5 < 15 мкг/м³), выросло с 137 в 2023 году до 164 в 2024-м. Основной прирост пришелся на летние месяцы — с мая по август число «чистых» дней увеличилось на 22. В остальное время года существенных изменений не наблюдалось.

4. Самые «грязные» дни

Топ-3 самых загрязненных дней:

6 февраля: PM2.5 составил 114 мкг/м³ — в 7,6 раз выше норм ВОЗ;

25 и 26 декабря: пиковые значения достигали 106 и 102 мкг/м³, соответственно.

5. Летом воздух в пять раз чище, чем зимой.

Лето 2024 года было самым чистым, с концентрацией PM2.5 на уровне 11,5 мкг/м³, в то время как зимой (декабрь, январь, февраль) загрязнение достигало максимальных значений — 49,9 мкг/м³, что в 5 раз выше летних показателей.

6. Чистые и грязные районы

Северо-восток Алматы (Жетысуский и Турксибский районы) — самые загрязненные, среднегодовая концентрация PM2.5 составила 31,2 мкг/м³;

Южные районы (Медеуский и Бостандыкский) — сравнительно чистые, с показателем 16,1 мкг/м³, что почти в два раза ниже.

Отметим, в четвертом квартале 2024 года уровень загрязнения воздуха в Алматы оценили как очень высокий.

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что 60% всех загрязняющих веществ в городе поступает именно от машин.

Также эксперты поделились мнениями о способах решения этой проблемы и оценили эффективность подходов, которые активно обсуждаются в сети.

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