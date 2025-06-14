Когда Алматы очистят от смога: в Минэкологии озвучили меры по улучшению качества воздуха

В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана озвучили меры по улучшению экологической ситуации в Алматы.

В министерстве на официальный запрос агентства Kazinform ответили, что в 2024 году Правительством утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем городов Астана и Алматы на 2024–2026 годы.

По Алматы предусмотрено 9 ключевых мероприятий, охватывающих:

снижение выбросов теплоэнерговырабатывающими предприятиями на угле — 1;

исключение риска нарушения воздушной циркуляции — 1;

качественное озеленение — 2;

снижение выбросов от автотранспорта — 2;

оценка загрязнения атмосферного воздуха — 1;

эффективное управление отходами — 1;

сохранение водных объектов — 1.

— Дорожной картой учтены актуальные экологические проблемы, в том числе наиболее часто поднимаемые общественностью вопросы, — говорится в ответе, подписанном вице-министром экологии Жандосом Алиевым.

Новые требования к автотранспорту

В Минэкологии уточнили, что в Алматы усилят экологический контроль за автотранспортом и стимулируют переход на чистые виды топлива.

В Дорожной карте предусмотрены следующие мероприятия по снижению выбросов от автотранспорта:

поэтапное ограничение приобретения автотранспортных средств, работающих на дизельном топливе, по мере обеспечения необходимой инфраструктурой для бесперебойной работы городского общественного транспорта, работающего на газомоторном топливе и с электродвигателем;

запуск в пилотном режиме проверок автотранспортных средств на соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах установленным требованиям в центрах технического осмотра городов Астана и Алматы.

Уже введен запрет на закуп дизельных автобусов для снижения негативного влияния автотранспорта. В 2025 году акимат Алматы планирует дополнительно приобрести 600 газовых автобусов и 200 электробусов, что позволит довести долю экологичного общественного транспорта до 95%.

Акимат Алматы вместе с природоохранной прокуратурой, полицией, транспортной инспекцией и Ассоциацией станций техосмотра проводит проверки на станциях техосмотра. В ходе рейдов выявляются нарушения при замерах выхлопных газов автомобилей и при выдаче документов о прохождении техосмотра.

Станции техосмотра проверяют соответствие загрязняющих веществ в газах требованиям. Для этого используют специальные приборы — газоанализатор «Автотест-02.02» для машин на бензине и дымомер «Мета-01МП» для дизельных авто.

— Были случаи, когда транспортные средства не проходили обязательный технический осмотр из-за несоответствия состава загрязняющих веществ в отработавших газах установленным требованиям. Так, по указанной причине в Алматы не прошли осмотр 768 автотранспортных средств, — говорится в ответе Минэкологии.

За 2024 год выявлено более 31 682 административных нарушений, составлены административные протоколы на сумму 581 794 600 тенге, из них взыскано 443 502 023 тенге (76,2%). За неисправное техническое состояние запрещена эксплуатация 608 транспортных средств.

Зеленый курс

В Алматы действуют 16 постов мониторинга атмосферного воздуха, включая 15 автоматических станций. На них регистрация данных производится каждые 20 минут. С помощью передвижной лаборатории наблюдения ведутся 3 раза в сутки. Показатели концентрации загрязняющих веществ доступны через мобильное приложение AirKZ.

— В рамках государственных закупов в настоящее время ведется реализация проекта по установлению целевых показателей качества окружающей среды на период 2026–2030 годы, — отметили в Минэкологии.

Также в рамках дорожной карты акимат Алматы внес корректировки в генеральный план города с учетом ветрового режима воздушного бассейна и сводного тома предельно допустимых выбросов. Проект детальной планировки определяет, где можно строить жилые дома, школы, больницы, как будут проходить дороги и инженерные сети, а также какие участки будут озеленены и благоустроены.

В рамках дорожной карты продолжаются работы по модернизации Алматинской ТЭЦ-3 с минимизацией воздействия на окружающую среду города.

— На сегодняшний день акиматом ведутся работы по проведению государственных закупок услуг способом открытого конкурса по проекту «оценка качественного состояния зеленых насаждений Алматы на основе их инвентаризации и лесопатологического обследования с разработкой планов мероприятий по развитию зеленого фонда» Алматы и дендрологического плана на 2026–2030 годы, — говорится в ответе министерства.

Весной 2025 года было высажено 1397 штук крупномерных деревьев, 9672 штук саженцев. Кроме того, будет продолжена реализация акции «Зеленый двор», направленная на увеличение зеленого фонда внутридворовых территорий города.

Контроль за промышленными выбросами

С 2025 года крупные предприятия I категории переходят на комплексные экологические разрешения (КЭР), основанные на наилучших доступных технологиях (НДТ). Такие предприятия освободят от платы за эмиссии.

— Под наилучшими доступными техниками понимается наиболее эффективная и передовая стадия развития видов деятельности и методов их осуществления. Вместе с тем, предусмотрен механизм экономического стимулирования внедрения НДТ. Предприятия, внедрившие НДТ, будут освобождены от платы за эмиссии, — заявили в Минэкологии.

Для контроля за эмиссиями крупных промышленных предприятий и оперативного реагирования на нарушения устанавливаются автоматизированные системы мониторинга (АСМ).

Уже к АСМ подключено АО «АлЭС», данные поступают в «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов».

За 5 месяцев 2025 года Министерство экологии провело 17 проверок промышленных объектов в Алматы, выявило 39 нарушений и наложило штрафы на общую сумму более 882 млн тенге.

Напомним, Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что 60% всех загрязняющих веществ в городе поступает именно от машин.

Ранее эксперты поделились мнениями о способах решения этой проблемы и оценили эффективность подходов, которые активно обсуждаются в сети.

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