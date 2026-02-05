Казахстан и Пакистан расширяют взаимодействие в промышленности, АПК и инвестициях

Кроме того, достигнута договоренность об изучении перспектив возобновления прямого авиасообщения между нашими странами, что имеет ключевое значение для развития деловых связей и туризма.

— В агропромышленном комплексе были подписаны важные соглашения, способствующие расширению торговых связей и созданию совместных производств. Наши страны располагают значительным промышленным потенциалом. Я пригласил пакистанские компании создать производственные мощности в Казахстане. В настоящее время наибольший интерес представляют переработка сельскохозяйственной продукции, фармацевтика и производство строительных материалов, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил о том, что достигнута договоренность расширить взаимовыгодное партнерство в оборонной промышленности.

— В последние годы динамично развивается взаимодействие между нашими органами безопасности и правоохранительными структурами. В ходе переговоров мы подчеркнули стратегическую важность искусственного интеллекта и цифровых технологий, особенно для экономического роста, и подтвердили готовность к совместной работе в данной сфере. Пакистан — один из мировых лидеров в области исламского финансирования. В Международном финансовом центре «Астана» созданы все необходимые условия для развития на евразийском пространстве халяльных финансов, которыми пакистанские финансовые институты могут успешно воспользоваться. Мы также уделили внимание укреплению инвестиционного сотрудничества. Сегодня «Самрук-Қазына» и Фонд «Фауджи» учредили Совместную инвестиционную платформу, призванную прорабатывать конкретные проекты. Казахстан готов предложить пакистанским инвесторам максимально благоприятные условия, — сказал Глава государства.

Отметим, что страны продолжат сотрудничество в области науки и образования. Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана приняли участие в открытии культурного и спортивного центров.

Ранее Казахстан и Пакистан приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

