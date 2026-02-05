РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:57, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Курсы казахского языка будут организованы в новом культурно-образовательном центре в Исламабаде

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф приняли участие в церемонии открытия культурных центров и спортивного центра «Достық», передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана приняли участие в церемонии открытия ряда объектов
    Фото: Акорда

    В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Исламабад состоялось торжественное открытие культурно-образовательных центров имени аль-Фараби, Каныша Сатпаева и Ходжи Ахмеда Яссауи, а также спортивного центра «Достық».

    Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана приняли участие в открытии культурного и спортивного центров
    Фото: Акорда

    Центр имени аль-Фараби открыт в рамках сотрудничества Казахского национального университета имени аль-Фараби и Университета «Каид-и-Азам» (Quaid-i-Azam University). Помещение оснащено учебно-методической и научной литературой, а также современным компьютерным оборудованием и мебелью. На базе центра планируется организация курсов казахского языка.

    Центр Каныша Сатпаева будет действовать в рамках договоренностей между Казахским национальным исследовательским техническим университетом имени К. Сатпаева (Satbayev University) и Национальным университетом науки и технологий Пакистана. Его цель — развитие двустороннего сотрудничества в сферах науки, образования и технологий.

    Центр имени Ходжи Ахмеда Яссауи создается в рамках соглашения между Международным казахско-турецким университетом имени Ходжи Ахмеда Яссауи и Международным исламским университетом Исламабада.

    Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана приняли участие в открытии культурного и спортивного центров
    Фото: Акорда

    В спортивном центре «Достық» планируется учредить пакистанские федерации тогызкумалака и қазақ күресі, открыть филиалы казахстанских академий шахмат и смешанных единоборств Qazaq batyry, а также развивать сотрудничество между федерациями грэпплинга и бокса двух стран. Кроме того, запланированы совместные учебно-тренировочные сборы для обучения пакистанских тренеров и спортсменов.

    Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана приняли участие в открытии культурного и спортивного центров
    Фото: Акорда

    Ранее Казахстан и Пакистан приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

    Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги переговоров с премьер-министром Пакистана, отметил, что Пакистан — надежный и важный партнер Казахстана в Южной Азии и за ее пределами. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Пакистан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают