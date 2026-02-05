Касым-Жомарт Токаев подвел итоги переговоров с премьер-министром Пакистана

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность премьер-министру Шахбазу Шарифу за приглашение совершить государственный визит в Пакистан, а также поблагодарил пакистанский народ за оказанное гостеприимство казахстанской делегации.



Он отметил, что с большим удовольствием посещает Пакистан — братскую страну с богатой историей, яркой культурой и прочными позициями на международной арене.

— Пакистан — надежный и важный партнер Казахстана в Южной Азии и за ее пределами. Наши народы объединяют многовековые связи, уходящие корнями в наследие Великого Шелкового пути, а также глубокая культурная и духовная близость. Нас связывают общие ценности, традиции и совместная устремленность в будущее. Конструктивный политический диалог и устойчивые экономические связи подкрепляются регулярным взаимодействием на уровне правительств и деловых кругов. Сегодня мы с уважаемым Премьер-министром подписали исторический документ — Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном. Этот шаг способствует выводу наших отношений на качественно новый уровень и открывает широкие перспективы для сотрудничества по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки. Хотел бы особо поблагодарить премьер-министра Шахбаза Шарифа за его огромный личный вклад в углубление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, — сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев назвал Шахбаза Шарифа дальновидным лидером, который решительно ведет страну по пути прогресса. Его взвешенная и ориентированная на будущее политика способствует неуклонному укреплению позиций Исламабада на региональной и международной арене.

— В прошлом году Пакистан был избран непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Конструктивные и ответственные шаги страны вносят весомый вклад в укрепление мира и стабильности в регионе. Пакистан обладает значительным экономическим потенциалом, развитой промышленной базой и огромными транзитно-транспортными возможностями. Продукция аграрного сектора, легкой промышленности и медицинской отрасли Пакистана широко представлена на внешних рынках. Динамичное развитие оборонной промышленности также получило заслуженное международное признание. Мы искренне приветствуем и высоко ценим все достижения братского пакистанского народа в различных сферах, — отметил Президент Казахстана.

Глава государства с удовлетворением отметил содержательный и продуктивный характер состоявшихся переговоров с премьер-министром Шарифом.

— Были приняты важные межправительственные документы, ориентированные на достижение конкретных результатов по всему спектру двустороннего взаимодействия. Мы подробно обсудили вопросы торговли, транспорта и логистики, промышленности, энергетики, информационных технологий, а также культурного и гуманитарного сотрудничества. Торгово-экономическое взаимодействие демонстрирует стремительный рост. В прошлом году объем двусторонней торговли вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Эффективно реализуется Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества (на 2025–2027 годы). Мы договорились принять конкретные меры для дальнейшего увеличения товарооборота, поставив перед собой амбициозную цель довести объем торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе. Подчеркнута важность создания благоприятной среды для активизации деловых связей между нашими странами. Особое внимание будет уделено транспортно-логистическим проектам, призванным расширить торговые потоки, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, премьер-министр рассказал о возрастающей роли Пакистана в сферах транзита и логистики, что может открыть для Казахстана альтернативные пути выхода на международные рынки.

— В этом контексте мы обсудили возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. В качестве одного из приоритетных вопросов также было рассмотрено развитие Транскаспийского транспортного коридора и транзитных маршрутов, проходящих через Афганистан. В этом контексте стороны обсудили перспективы реализации железнодорожного проекта по маршруту Казахстан — Туркменистан — Афганистан — Пакистан, — проинформировал Глава государства.

Ранее Казахстан и Пакистан приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе. Далее переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.