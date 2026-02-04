Казахстан и Пакистан приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Пакистан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
В присутствии Главы государства и Премьер-министра Пакистана также были подписаны:
1. Меморандум о сотрудничестве в сфере горнодобывающей промышленности и геологических наук;
2. Меморандум о взаимопонимании по совместному развертыванию миротворческого (их) подразделения (й) в миссиях ООН;
3. Договор об экстрадиции;
4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта Республики Казахстан и Федеральным министерством морских дел Исламской Республики Пакистан;
5. Соглашение о транзитной торговле между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Исламской Республики Пакистан;
6. Соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных вопросах;
7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Федеральным министерством железных дорог Исламской Республики Пакистан;
8. Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;
9. Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии;
10. Меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровизации;
11. Меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения;
12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Associated Press of Pakistan (APP);
13. Меморандум о взаимопонимании в области изменения климата и охраны окружающей среды;
14. Меморандум о взаимопонимании между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Министерством образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан;
15. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Государственным банком Исламской Республики Пакистан;
16. План мероприятий по сотрудничеству в области культурно-гуманитарного взаимодействия на 2026–2027 годы;
17. Меморандум о взаимопонимании в сфере цифровых активов между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Агентством по регулированию виртуальных активов Исламской Республики Пакистан;
18. Меморандум о сотрудничестве в области обмена информацией и профессионального развития между Министерством транспорта Республики Казахстан и портом Карачи;
19. Меморандум о взаимопонимании в области логистики между АО «НК „Қазақстан Темір Жолы“ и National Logistics Corporation.
В ходе церемонии было объявлено о подписании в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Пакистан еще 18 документов.
Ранее Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе. Далее переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.
В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.