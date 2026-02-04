РУ
    14:28, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Шахбаз Шариф провели переговоры в узком составе, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Собеседники отметили динамичное развитие многопланового сотрудничества Казахстана и Пакистана в последние годы, а также рассмотрели перспективы укрепления политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

    Особое внимание в ходе встречи было уделено наращиванию сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, космоса и финансов.

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

    В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

