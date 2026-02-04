Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию премьер-министра Пакистана
В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Главу нашего государства встретил премьер-министр Шахбаз Шариф.
После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.
Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.
По завершении церемонии встречи Президент Казахстана посадил дерево на территории резиденции премьер-министра Пакистана.