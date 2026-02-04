РУ
    13:37, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в резиденцию премьер-министра Пакистана

    В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Главу нашего государства встретил премьер-министр Шахбаз Шариф.

    Фото: Акорда

    После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула. 

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций. 

    Фото: Акорда

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

    Фото: Акорда
    Фото: Акорда
    Фото: Акорда

    По завершении церемонии встречи Президент Казахстана посадил дерево на территории резиденции премьер-министра Пакистана.

    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев Акорда
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
