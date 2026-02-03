17:58, 03 Февраль 2026 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев прибыл с госвизитом в Пакистан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
В воздушном пространстве Пакистана борт Президента Казахстана сопровождали истребители Военно-воздушных сил.
Напомним, 3–4 февраля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.
О перспективах и планах развития казахстанско-пакистанского сотрудничества можете прочитать в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.
Ранее сообщалось, что Исламабад готовится к госвизиту Президента Казахстана.