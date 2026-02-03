Исламабад готовится к госвизиту Президента Казахстана

Фотографии Главы государства размещены на зданиях и объектах города, а вдоль дорог развеваются флаги Казахстана.

Напомним, 3–4 февраля Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит государственный визит в Пакистан.

Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит. О перспективах и планах развития казахстанско-пакистанского сотрудничества — в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.