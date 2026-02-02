РУ
    09:02, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев посетит Пакистан

    3-4 февраля Президент Касым-Жомарт Токаев посетит с государственным визитом Исламскую Республику Пакистан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    В рамках визита состоятся переговоры с Премьер-министром Шахбазом Шарифом и Президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Ожидается, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Пакистан
    Динара Жусупбекова
    Автор
