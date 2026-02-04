РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:49, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Пакистан является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Азии — Касым-Жомарт Токаев

    Переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран,  передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства провел переговоры с Премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом
    Фото: Акорда

    Глава нашего государства подчеркнул, что для него большая честь посетить Исламабад и ознакомиться с богатой историей, культурным наследием и многовековыми традициями Пакистана.

    — Это мой первый государственный визит в качестве Президента Казахстана, и я убежден, что он носит исторический характер и является важной вехой в нашем проверенном временем партнерстве. Я высоко ценю дружбу между нашими народами, сформированную веками взаимодействия вдоль Шелкового пути и в рамках широкой исламской цивилизации, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил символичность данного визита, приуроченного к 34-й годовщине установления дипломатических отношений. Он напомнил, что с первых лет независимости Казахстана Пакистан является важным и надежным партнером в Южной Азии.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, подписываемая сегодня Совместная декларация об установлении стратегического партнерства знаменует собой важный исторический рубеж, открывая новую главу в двустороннем сотрудничестве.

    Пакистан является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Азии — Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Президент выразил уверенность в том, что у Астаны и Исламабада имеются все возможности для придания значимого импульса двусторонним связям.

    Глава государства отметил, что прибыл в Пакистан с представительной делегацией и конкретным пакетом предложений, направленных на существенное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в других приоритетных сферах.

    Особое внимание на встрече было уделено вопросу транспортной взаимосвязанности, которая является одним из ключевых приоритетов нашей страны. Казахстан расположен на пересечении основных транспортных маршрутов между Востоком и Западом, а также Севером и Югом. В этой связи, по словам Президента, Казахстан продолжит реализацию конкретных проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе в тесной координации со странами Центральной Азии.

    Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Пакистана посетить Казахстан с государственным визитом, подтвердив готовность принять высокого гостя в текущем году для подведения итогов реализации достигнутых договоренностей и определения дальнейших шагов по укреплению двусторонних отношений. В ходе встречи была отмечена важность тесного взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках многосторонних площадок, включая ООН, ШОС и другие. 

    Ранее Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе. 

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

    В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Пакистан Международные отношения
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают