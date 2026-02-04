Пакистан является важным и надежным партнером Казахстана в Южной Азии — Касым-Жомарт Токаев

Глава нашего государства подчеркнул, что для него большая честь посетить Исламабад и ознакомиться с богатой историей, культурным наследием и многовековыми традициями Пакистана.

— Это мой первый государственный визит в качестве Президента Казахстана, и я убежден, что он носит исторический характер и является важной вехой в нашем проверенном временем партнерстве. Я высоко ценю дружбу между нашими народами, сформированную веками взаимодействия вдоль Шелкового пути и в рамках широкой исламской цивилизации, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил символичность данного визита, приуроченного к 34-й годовщине установления дипломатических отношений. Он напомнил, что с первых лет независимости Казахстана Пакистан является важным и надежным партнером в Южной Азии.

По словам Касым-Жомарта Токаева, подписываемая сегодня Совместная декларация об установлении стратегического партнерства знаменует собой важный исторический рубеж, открывая новую главу в двустороннем сотрудничестве.

Фото: Акорда

Президент выразил уверенность в том, что у Астаны и Исламабада имеются все возможности для придания значимого импульса двусторонним связям.

Глава государства отметил, что прибыл в Пакистан с представительной делегацией и конкретным пакетом предложений, направленных на существенное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействия в других приоритетных сферах.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу транспортной взаимосвязанности, которая является одним из ключевых приоритетов нашей страны. Казахстан расположен на пересечении основных транспортных маршрутов между Востоком и Западом, а также Севером и Югом. В этой связи, по словам Президента, Казахстан продолжит реализацию конкретных проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе в тесной координации со странами Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Пакистана посетить Казахстан с государственным визитом, подтвердив готовность принять высокого гостя в текущем году для подведения итогов реализации достигнутых договоренностей и определения дальнейших шагов по укреплению двусторонних отношений. В ходе встречи была отмечена важность тесного взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках многосторонних площадок, включая ООН, ШОС и другие.

Ранее Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.