РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:56, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстан и Пакистан продолжат сотрудничество в области науки и образования

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахско-пакистанский бизнес-форум, в котором они примут участие, соберет руководителей более 250 компаний из обеих стран и станет площадкой для подписания коммерческих соглашений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Казахстан и Пакистан продолжат сотрудничество в области науки и образования
    Фото: Акорда
    — Убежден, что это важное мероприятие позволит раскрыть неиспользованный потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей. Мы также обсудили развитие культурного и гуманитарного сотрудничества. Отмечен значительный рост интереса пакистанской молодежи к высшим учебным заведениям Казахстана. В настоящее время в нашей стране обучаются более тысячи пакистанских студентов по различным специальностям. Мы договорились продолжить сотрудничество в области науки и образования. Состоявшееся сегодня открытие центров имени аль-Фараби, Сатпаева и Яссауи в университетах Исламабада будет способствовать углублению академических и образовательных связей между нашими странами, — отметил Глава государства.

    Касым-Жомарт Токаев считает важным укрепление взаимодействия в сферах здравоохранения и спорта.

    — Сегодня мы торжественно открыли казахско-пакистанский спортивный комплекс «Достық». Данный центр станет площадкой для проведения тренировок по таким традиционным казахским видам спорта, как қазақ күресі и тоғызқұмалақ, а также по шахматам, боксу и смешанным единоборствам. Кроме того, были утверждены программы регулярного проведения культурных и спортивных мероприятий. Уверен, они послужат углублению контактов между нашими народами, — продолжил Президент.

    Ранее Казахстан и Пакистан приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

    В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе. Далее переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Пакистан
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают