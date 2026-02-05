Казахстан и Пакистан продолжат сотрудничество в области науки и образования

— Убежден, что это важное мероприятие позволит раскрыть неиспользованный потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей. Мы также обсудили развитие культурного и гуманитарного сотрудничества. Отмечен значительный рост интереса пакистанской молодежи к высшим учебным заведениям Казахстана. В настоящее время в нашей стране обучаются более тысячи пакистанских студентов по различным специальностям. Мы договорились продолжить сотрудничество в области науки и образования. Состоявшееся сегодня открытие центров имени аль-Фараби, Сатпаева и Яссауи в университетах Исламабада будет способствовать углублению академических и образовательных связей между нашими странами, — отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев считает важным укрепление взаимодействия в сферах здравоохранения и спорта.

— Сегодня мы торжественно открыли казахско-пакистанский спортивный комплекс «Достық». Данный центр станет площадкой для проведения тренировок по таким традиционным казахским видам спорта, как қазақ күресі и тоғызқұмалақ, а также по шахматам, боксу и смешанным единоборствам. Кроме того, были утверждены программы регулярного проведения культурных и спортивных мероприятий. Уверен, они послужат углублению контактов между нашими народами, — продолжил Президент.

Ранее Казахстан и Пакистан приняли Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева.

Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана провели переговоры в узком составе. Далее переговоры продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран.