    09:10, 04 Февраль 2026 | GMT +5

    Офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане

    Мера реализуется в соответствии Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» и направлена на повышение боеготовности Вооруженных сил и формирование военно-обученного резерва, передает агентство Kazinform со ссылкой на МО РК.

    Фото: МО РК

    Согласно постановлению Правительства, 700 офицеров запаса будут направлены в Вооруженные силы, 80 — в Пограничную службу, 64 — в Национальную гвардию и 15 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям.

    Призыв осуществляется по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, включая авиационные, инженерные, артиллерийские, радиотехнические, военно-транспортные, медицинские, тыловые, информационные и разведывательные направления.

    Призыву подлежат годные по состоянию здоровья офицеры запаса до 29 лет, по медицинским специальностям — до 32 лет, имеющие востребованную военно-учетную специальность.

    Социальное обеспечение призванных офицеров осуществляется на уровне военнослужащих по контракту. На период службы они обеспечиваются денежным довольствием, жильем или жилищными выплатами, питанием и медицинским обслуживанием.

    Службу офицеры запаса, как правило, будут проходить по месту воинского учета либо проживания. Приоритет отдается заинтересованным и не имеющим постоянной работы кандидатам.

    При получении уведомления офицеру запаса необходимо своевременно прибыть в местный орган военного управления, имея при себе удостоверение личности и военный билет (при наличии). Отсрочка от призыва может быть предоставлена по решению призывной комиссии по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья.

    Призыв офицеров запаса является плановым и проводится в рамках действующего законодательства.

    Напомним, что выпускников вузов намерены привлекать к контрактной службе в казахстанской армии.

    Военные Армия Призыв Минобороны РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
