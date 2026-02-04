Офицеров запаса призовут на воинскую службу в Казахстане
Мера реализуется в соответствии Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих» и направлена на повышение боеготовности Вооруженных сил и формирование военно-обученного резерва, передает агентство Kazinform со ссылкой на МО РК.
Согласно постановлению Правительства, 700 офицеров запаса будут направлены в Вооруженные силы, 80 — в Пограничную службу, 64 — в Национальную гвардию и 15 — в Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Призыв осуществляется по наиболее востребованным военно-учетным специальностям, включая авиационные, инженерные, артиллерийские, радиотехнические, военно-транспортные, медицинские, тыловые, информационные и разведывательные направления.
Призыву подлежат годные по состоянию здоровья офицеры запаса до 29 лет, по медицинским специальностям — до 32 лет, имеющие востребованную военно-учетную специальность.
Социальное обеспечение призванных офицеров осуществляется на уровне военнослужащих по контракту. На период службы они обеспечиваются денежным довольствием, жильем или жилищными выплатами, питанием и медицинским обслуживанием.
Службу офицеры запаса, как правило, будут проходить по месту воинского учета либо проживания. Приоритет отдается заинтересованным и не имеющим постоянной работы кандидатам.
При получении уведомления офицеру запаса необходимо своевременно прибыть в местный орган военного управления, имея при себе удостоверение личности и военный билет (при наличии). Отсрочка от призыва может быть предоставлена по решению призывной комиссии по семейным обстоятельствам, для продолжения образования либо по состоянию здоровья.
Призыв офицеров запаса является плановым и проводится в рамках действующего законодательства.
Напомним, что выпускников вузов намерены привлекать к контрактной службе в казахстанской армии.