Выпускников вузов намерены привлекать к контрактной службе в казахстанской армии

— После окончания военной кафедры для создания мобилизационного резерва для нашего государства, возможно, будут призываться представители некоторых дефицитных специальностей на воинскую службу, — сказал Мустабеков.

По его словам, дефицитных кадров в стране достаточно много. В их числе — медицинские работники и психологи.

Как отметил замминистра, речь идет не о срочной службе, а о службе по контракту.

— По заключению контракта он прослужит в армии если захочет на 5, 10 лет. Но обязательного призыва пока нет, — добавил он.

Ранее Министерство обороны РК разъяснило порядок проведения призыва граждан на срочную воинскую службу.