    17:31, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Выпускников вузов намерены привлекать к контрактной службе в казахстанской армии

    Дефицитных специалистов из числа выпускников вузов будут призывать в армию. Об этом сообщил заместитель министра обороны Аскар Мустабеков на брифинге в Сенате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — После окончания военной кафедры для создания мобилизационного резерва для нашего государства, возможно, будут призываться представители некоторых дефицитных специальностей на воинскую службу, — сказал Мустабеков. 

    По его словам, дефицитных кадров в стране достаточно много. В их числе — медицинские работники и психологи.

    Как отметил замминистра, речь идет не о срочной службе, а о службе по контракту. 

    — По заключению контракта он прослужит в армии если захочет на 5, 10 лет. Но обязательного призыва пока нет, — добавил он. 

    Ранее Министерство обороны РК разъяснило порядок проведения призыва граждан на срочную воинскую службу.

