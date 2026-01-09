Порядок призыва граждан на срочную службу разъяснили в Минобороны

Как отметили в ведомстве, врачебные комиссии, сформированные из специалистов местных органов здравоохранения, отвечают за медицинское освидетельствование граждан призывного возраста и определяют их годность к прохождению срочной воинской службы.

За организацию и обеспечение проведения призыва граждан в пределах своей компетенции отвечают местные исполнительные органы. Председателем призывной комиссии является заместитель акима региона.

Формирование списков призывников, направление повесток и организация призывных мероприятий обеспечиваются местными органами военного управления. Граждане, подлежащие призыву, обязаны явиться на призывной пункт по вызову призывной комиссии.

Если повестку невозможно вручить лично, обеспечение прибытия граждан возлагается на органы внутренних дел, которые осуществляют розыск и доставку лиц, уклоняющихся от призыва.

— Совместно с полицией местные исполнительные органы проводят рейдовые мероприятия по выявлению граждан, нарушающих правила воинского учета. Доставленные на призывные пункты граждане проходят проверку своего статуса, — говорится в сообщении.

В Минобороны также добавили, что медицинское освидетельствование проводится специалистами органов здравоохранения, которые оценивают состояние здоровья призывников, определяют категорию годности и принимают решение о возможности прохождения срочной службы.

— При наличии законных оснований гражданам предоставляется отсрочка или освобождение от службы. В остальных случаях они направляются для прохождения срочной воинской службы в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан. Отметим, что призыв граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от воинской службы проводится дважды в год — с марта по июнь и с сентября по декабрь, — отметили в ведомстве.

Об изменениях в системе социальной поддержки военнослужащих и подходах к воспитанию личного состава можете прочитать в статье корреспондента Kazinform.