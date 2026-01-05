Курс на социально защищенную армию — советник министра обороны РК о выводах из интервью Президента

По ее словам, в 2025 году были повышены должностные оклады и возобновлены полевые выплаты для военнослужащих.

— Повышение должностных окладов, как для офицеров, так и для рядового и сержантского состава — это не просто рост цифр в платежной ведомости. Это признание ответственности, которую несет военный, и доверия со стороны государства. Восстановление полевых выплат также имеет принципиальное значение: служба в полях, на учениях и в морских походах всегда была и остается одной из самых сложных форм воинского труда, — подчеркнула советник министра.

В Минобороны также подчеркнули значение нематериальных стимулов, о которых говорил Президент. В ведомстве отметили, что армия выполняет воспитательную функцию, формируя дисциплину, ответственность и чувство долга, а ключевую роль в этом играет личный пример командиров.

— Здесь особенно велика роль командира. Командир не может воспитывать словами — он воспитывает личным примером. Солдат всегда видит, как командир относится к службе, подчиненным, трудностям. Именно поэтому слова Президента о значении человеческого капитала в армии находят живой отклик в воинских коллективах, — отметила Тулембаева.

Отдельно Тулембаева остановилась на жилищных программах для военнослужащих. По ее словам, специальные ипотечные продукты «Отбасы банка» позволили военным приобрести собственное жилье.

Вместе с этим она отметила, что в Вооруженных силах реализуются меры поддержки солдат срочной службы.

— Проект «Срочник 2.0» показал, что служба в армии может стать стартовой площадкой для дальнейшего образования и профессионального роста. Автоматизированный прозрачный отбор грантов формирует у солдат понимание: дисциплина, физическая и боевая подготовка напрямую влияют на их будущее, — напомнила советник министра обороны.

По ее словам, государство создает условия, при которых военная служба может стать возможностью для личного и профессионального роста.

— Военная служба по своей природе связана с тяготами и лишениями, и именно способность переносить их достойно отличает настоящего военного. Государство сегодня создает условия, при которых эти тяготы не становятся бессмысленными, а превращаются в ступень личного роста. Интервью Президента показало: выбран курс на сильную, профессиональную и социально защищенную армию. Для нас это означает одно — честно служить, быть требовательным к себе и другим, понимая, что армия является гарантом независимости и обороноспособности государства, а также одним из важнейших социальных лифтов и школой гражданской зрелости, — отметила Тулембаева.

Напомним, в большом интервью газете Turkistan Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал недопустимой гибель солдат срочной службы в мирное время и заявил, что возьмет под личный контроль вопросы дисциплины и порядка в рядах Вооруженных сил.