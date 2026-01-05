Глава государства возьмет под личный контроль вопросы дисциплины в армии

— К фактам гибели и травматизма солдат-срочников отношусь крайне отрицательно, в мирное время это недопустимо. Об этом говорил на недавнем совещании с участием руководителей всех силовых органов. Подверг критике руководство оборонного ведомства за отсутствие должного внимания к воспитательной работе. Армия должна поддерживать, воспитывать, взращивать достойных граждан нашей страны. Командиры обязаны служить примером для военнослужащих. В армии не может быть и не будет места проявлениям дедовщины, хулиганства, трайбализма, землячества. За всем этим лично прослежу, — сказал он.

Президент отметил, что имевшие место трагические инциденты не характерны для всех армейских частей.

— Проверка показала, что в армии в целом поддерживается надлежащий порядок и дисциплина. Отдельные блогеры в погоне за популярностью рисуют картину, далекую от действительности. Будто в армии чуть ли не ежедневно погибают военнослужащие, ставшие жертвами криминальных элементов, — отметил Глава государства.

Глава государства отметил, что прохождение военной службы даёт молодым людям возможности для самореализации. По его словам, демобилизованные имеют право на бесплатное обучение в вузах и колледжах, а в ходе службы призывники осваивают востребованные специальности.

Он также заявил, что военнослужащие по контракту и офицеры обеспечены социальными гарантиями.

При этом работа по повышению престижа воинской службы будет продолжена.

— Армия — это место, где должна царить железная дисциплина и порядок. «Стойко переносить тяготы и лишения военной службы» — в этих словах военной присяги отражается суровая школа жизни. Повышение престижа воинской службы и укрепление обороноспособности страны — государственный приоритет. Набирает темп технологическая модернизация Вооруженных Сил. Проведенный в прошлом году военный парад в честь 80-летия Великой Победы получил высокую оценку политиков и военных деятелей за рубежом, он наглядно показал обеспеченность нашей армии современными образцами вооружения и военной техники, в том числе казахстанского производства, а также блестящую выучку наших военнослужащих, — пояснил Президент.

Он подчеркнул, что в Казахстане уже работает национальная военная школа с полным циклом учебных и научных заведений — от колледжей до университета.

По его словам, сейчас армейские подразделения страны демонстрируют отличные результаты на внутренних и международных учениях.

— Недавно посетил в Таразе специализированную военную школу, где проходят обучение ребята из социально уязвимых семей. Хорошее начинание. Принял решение дать школе имя легендарного воина Бауыржана Момышұлы. Поручил открыть такие школы во всех областных центрах. Уверен, в этих учебных заведениях мы подготовим будущую армейскую элиту, генералов, которыми будет гордиться вся страна, — заключил Глава государства.

Напомним, газета «Turkistan» опубликовала обширное интервью Главы государства Касым-Жомарта Токаева главному редактору издания Бауыржану Бабажанулы. Президент дал ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны и других актуальных тем.