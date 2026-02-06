Казахстанка завоевала золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

Спортсменка показала первый результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 20 километров.

Второе место заняла И Уин Леунг (Гонконг). Замкнула тройку лучших Хао Чжан (Китай).

Чемпионат Азии продлится до 12 февраля.

Ранее был обнародован состав сборной Казахстана на легкоатлетический турнир на призы Ольги Рыпаковой.