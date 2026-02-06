РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:18, 05 Февраль 2026 | GMT +5

    Казахстанка завоевала золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

    Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала победительницей чемпионата Азии в Аль-Кассиме (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Рината Султанова
    Фото: НОК РК

    Спортсменка показала первый результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 20 километров.

    Второе место заняла И Уин Леунг (Гонконг). Замкнула тройку лучших Хао Чжан (Китай).

    Чемпионат Азии продлится до 12 февраля.

    Ранее был обнародован состав сборной Казахстана на легкоатлетический турнир на призы Ольги Рыпаковой.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Саудовская Аравия Медаль
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают