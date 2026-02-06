19:18, 05 Февраль 2026 | GMT +5
Казахстанка завоевала золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе
Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала победительницей чемпионата Азии в Аль-Кассиме (Саудовская Аравия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсменка показала первый результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 20 километров.
Второе место заняла И Уин Леунг (Гонконг). Замкнула тройку лучших Хао Чжан (Китай).
Чемпионат Азии продлится до 12 февраля.
