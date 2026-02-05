Обнародован состав сборной Казахстана на легкоатлетический турнир на призы Ольги Рыпаковой

В нынешнем году ожидается участие более чем 150 спортсменов из 11 стран: Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии, Украины, Армении, Индии, Греции, Турции и Литвы. Широкая международная география подтверждает высокий статус соревнований и устойчивый интерес со стороны зарубежных федераций легкой атлетики.

Казахстан будет представлен самой многочисленной командой — 89 спортсменов (41 мужчина и 48 женщин), заявленных во всех дисциплинах программы.

— В заявочных листах представлены лидеры национальных сборных, призеры международных соревнований, чемпионы Азии, рекордсмены Республики Казахстан, а также перспективные молодые и юниорские спортсмены. Сборную Казахстана представят Давид Ефремов, Виталий Земс, Алмат Тулебаев, Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов, Иван Товченик, Тахир Кадыркулов, Зелимхан Насыров, Евгений Архипов, Игорь Хрунин, Ольга Сафронова, Виктория Ан, Надежда Дубовицкая, Елизавета Матвеева, Кристина Овчинникова, Анастасия Рыпакова, Мария Ефремова, Юлия Башманова, Аделина Земс, Александра Залюбовская и другие, — рассказали в Федерации легкой атлетики РК.

Мужчины оспорят награды в беге на 60 м, 400 м, 800 м, 3000 м, 60 м с барьерами, прыжке с шестом, толкании ядра и тройном прыжке.

Женщины разыграют награды на беге на 60 м, 400 м, 800 м, 3000 м, 60 м с барьерами, прыжке в высоту, тройном прыжке, прыжке в длину, а также в эстафетном беге 4×200 м в формате микст — участвуют за каждую сборную 2 женщины и 2 мужчин.

Турнир на призы Ольги Рыпаковой традиционно входит в международный легкоатлетический календарь и является важной площадкой для выполнения квалификационных нормативов на чемпионат мира, а также для развития молодого спортивного резерва и укрепления международного сотрудничества.

