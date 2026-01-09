РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:45, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Ольга Рыпакова покинула пост президента Федерации легкой атлетики Казахстана

    В Федерации легкой атлетики Казахстана произошли кадровые изменения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу организации.

    Ольга Рыпакова покинула пост президента Федерации легкой атлетики Казахстана
    Фото: НОК

    Олимпийская чемпионка, прославленная спортсменка страны Ольга Рыпакова покинула пост главы Федерации и была избрана почётным президентом.

    Данное решение было принято в связи с большим объёмом содержательной и важной работы — налаживанием связей с международными организациями и тесным сотрудничеством с зарубежными специалистами в качестве члена Международной федерации лёгкой атлетики.

    Новым президентом Федерации назначен председатель правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Асхат Хасенов.

    Отметим, что легкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в стране. В настоящее время в Казахстане этим видом спорта на систематической основе занимаются более 360 тысяч человек.

    В ноябре прошлого года в сборную Казахстана по легкой атлетике назначен новый тренер-консультант. Теперь казахстанских легкоатлетов будет тренировать украинский специалист Александр Апайчев. Он же является главным тренером сборной.

    Динара Жусупбекова
