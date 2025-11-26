Воспитавший олимпийских чемпионов тренер возглавил сборную РК по легкой атлетике

Участие приняли вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, председатель Комитета по спорту и физической культуре Руслан Есеналин, президент Федерации легкой атлетики, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, генеральный секретарь Кельбет Нургазина, а также тренеры, судьи и спортсмены национальной сборной.

Как сообщает пресс-служба организации, по итогам заедания стало известно, что в сборную Казахстана по легкой атлетике назначен новый тренер-консультант. Теперь казахстанских легкоатлетов будет тренировать украинский специалист Александр Апайчев. Он же является главным тренером сборной.

Ранее должность главного тренера занимал казахстанский специалист, бронзовый призер Олимпиады Дмитрий Карпов.

Александр Апайчев родился 6 мая 1961 года в Украине. Долгие годы он защищал честь сборной СССР по легкой атлетике. В качестве тренера он работал со сборными Украины и Катара, подготовив победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Азии.

В ходе встречи Александр Апайчев представил предстоящий план подготовки сборной Казахстана. Главная цель — основательная подготовка к летним Азиатским играм 2026 года и Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

В настоящее время сборная Казахстана по легкой атлетике проводит учебно-тренировочный сбор в Астане под руководством нового тренера.

Также на встрече не обошли вниманием тренеров и судей, внесших особый вклад в развитие отечественной легкой атлетики. В частности, председатель судейской коллегии Денис Мосеев и статистик Федерации легкой атлетики Лариса Ладина награждены специальной наградой Министерства туризма и спорта РК — нагрудным знаком «Почетный работник спорта».

Кроме того, от имени вице-министра туризма и спорта Серика Жарасбаева юным казахстанским спортсменам, занявшим призовые места на летних юношеских Азиатских играх 2026 года в Бахрейне, были вручены благодарственные письма. На встрече присутствовали спортсмены, завоевавшие медали Азиатских игр, в том числе Мурат Нурболсын (бег на 3000 метров, бронзовая медаль) и его личный тренер Бакдауир Улкенбай.

Ранее стало известно, легкоатлет Максим Сажнев выиграл «золото» юношеских Азиатских игр и установил рекорд.