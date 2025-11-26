РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:08, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Воспитавший олимпийских чемпионов тренер возглавил сборную РК по легкой атлетике

    В Астане состоялось официальное заседание Федерации легкой атлетики Казахстана, на котором были приняты важные кадровые решения, передает Kazinform.

    Воспитавший олимпийских чемпионов тренер возглавил сборную РК по легкой атлетике
    Фото: из личного архива Александра Апайчева

    Участие приняли вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, председатель Комитета по спорту и физической культуре Руслан Есеналин, президент Федерации легкой атлетики, олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова, генеральный секретарь Кельбет Нургазина, а также тренеры, судьи и спортсмены национальной сборной. 

    Как сообщает пресс-служба организации, по итогам заедания стало известно, что в сборную Казахстана по легкой атлетике назначен новый тренер-консультант. Теперь казахстанских легкоатлетов будет тренировать украинский специалист Александр Апайчев. Он же является главным тренером сборной.

    Ранее должность главного тренера занимал казахстанский специалист, бронзовый призер Олимпиады Дмитрий Карпов.

    Александр Апайчев родился 6 мая 1961 года в Украине. Долгие годы он защищал честь сборной СССР по легкой атлетике. В качестве тренера он работал со сборными Украины и Катара, подготовив победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и Азии. 

    В ходе встречи Александр Апайчев представил предстоящий план подготовки сборной Казахстана. Главная цель — основательная подготовка к летним Азиатским играм 2026 года и Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

    В настоящее время сборная Казахстана по легкой атлетике проводит учебно-тренировочный сбор в Астане под руководством нового тренера.

    Также на встрече не обошли вниманием тренеров и судей, внесших особый вклад в развитие отечественной легкой атлетики. В частности, председатель судейской коллегии Денис Мосеев и статистик Федерации легкой атлетики Лариса Ладина  награждены специальной наградой Министерства туризма и спорта РК — нагрудным знаком «Почетный работник спорта».

    Кроме того, от имени вице-министра туризма и спорта Серика Жарасбаева юным казахстанским спортсменам, занявшим призовые места на летних юношеских Азиатских играх 2026 года в Бахрейне, были вручены благодарственные письма. На встрече присутствовали спортсмены, завоевавшие медали Азиатских игр, в том числе Мурат Нурболсын (бег на 3000 метров, бронзовая медаль) и его личный тренер Бакдауир Улкенбай.

    Ранее стало известно, легкоатлет Максим Сажнев выиграл «золото» юношеских Азиатских игр и установил рекорд. 

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Легкая атлетика
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
    Сейчас читают