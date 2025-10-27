РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:52, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Легкоатлет Максим Сажнев выиграл «золото» юношеских Азиатских игр и установил рекорд

    Казахстанский легкоатлет Максим Сажнев завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Легкоатлет Максим Сажнев выиграл золото юношеских Азиатских игр и установил рекорд
    Фото: Сали Сабиров/НОК Казахстана

    Он стал триумфатором соревнований по метанию диска. Максим Сажнев в лучшей попытке показал 63,23 метра. Этот результат стал новым рекордом юношеской Азиады. Ранее высшее достижение равнялось 62,03.

    Второе место осталось за китайцем Цзянес Куньчуанем — 62,40. Третьим финишировал иранец Реза Самимишаламзари — 53,86.

    Напомним, ранее казахстанские легкоатлетки завоевали две медали юношеских Азиатских игр.

     

    Теги:
    Спорт Легкая атлетика
    Анастасия Палагутина
    Анастасия Палагутина
    Автор
