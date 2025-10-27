Казахстанские легкоатлетки завоевали две медали юношеских Азиатских игр

Казахстанские легкоатлетки завоевали сразу две медали. Ольга Изюмникова и Милена Мерц поднялись на третью ступень пьедестала. Обе спортсменки в лучшей попытке показали 1,65 метра.

Золотую медаль завоевала Ясмин Рой из Кувейта — 1,73. Чао-Тин Чен (Тайбэй) финишировала второй — 1,69.

Ранее сообщалось, что таеквондистка Айым Серикбаева принесла Казахстану «золото» на юношеских Азиатских играх, а Жанабек Шамуратов взял «серебро».

Евгений Васенкин завоевал «золото», а Нодира Ахмедова завоевала историческую «бронзу» ЧМ по таеквондо. В последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году.