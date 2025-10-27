РУ
    21:33, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские легкоатлетки завоевали две медали юношеских Азиатских игр

    На юношеских Азиатских играх в Манаме (Бахрейн) завершились женские соревнования по прыжкам в высоту, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Казахстанские легкоатлетки завоевали две медали юношеских Азиатских игр
    Фото: Сали Сабиров/НОК Казахстана

    Казахстанские легкоатлетки завоевали сразу две медали. Ольга Изюмникова и Милена Мерц поднялись на третью ступень пьедестала. Обе спортсменки в лучшей попытке показали 1,65 метра.

    Золотую медаль завоевала Ясмин Рой из Кувейта — 1,73. Чао-Тин Чен (Тайбэй) финишировала второй — 1,69.

    Ранее сообщалось, что таеквондистка Айым Серикбаева принесла Казахстану «золото» на юношеских Азиатских играх, а Жанабек Шамуратов взял «серебро».

    Евгений Васенкин завоевал «золото», а Нодира Ахмедова завоевала историческую «бронзу» ЧМ по таеквондо. В последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. 

