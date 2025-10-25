17:53, 25 Октябрь 2025 | GMT +5
Таеквондист Жанабек Шамуратов взял «серебро» Азиатских игр-2025
Представитель команды Казахстана по таеквондо Жанабек Шамуратов выступил в финале юношеских Азиатских игр-2025 в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Спортсмен бился за золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов.
В решающем поединке казахстанец уступил Ахаджону Мухторову из Узбекистана, завершив соревнования с «серебром».
