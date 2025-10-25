Таеквондист Жанабек Шамуратов взял «серебро» Азиатских игр-2025

Спортсмен бился за золотую медаль в весовой категории до 73 килограммов.

В решающем поединке казахстанец уступил Ахаджону Мухторову из Узбекистана, завершив соревнования с «серебром».

Ранее сообщалось, что таеквондистка Айым Серикбаева принесла Казахстану «золото» на юношеских Азиатских играх

Также, Нодира Ахмедова завоевала «бронзу» ЧМ по таеквондо.