    17:18, 26 Октябрь 2025 | GMT +5

    Евгений Васенкин завоевал «золото» юношеских Азиатских игр по таеквондо

    Представитель команды Казахстана по таеквондо Евгений Васенкин завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Фото: НОК

    Спортсмен стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов.

    Фото: НОК

    В финальном поединке Васенкин уверенно выиграл у Асадбека Самандарова (Узбекистан) — 2:0.

    Фото: НОК

    Ранее сообщалось, что таеквондистка Айым Серикбаева принесла Казахстану «золото» на юношеских Азиатских играх, а Жанабек Шамуратов взял «серебро».

    Также, Нодира Ахмедова завоевала историческую «бронзу» ЧМ по таеквондо. В последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).

