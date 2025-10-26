17:18, 26 Октябрь 2025 | GMT +5
Евгений Васенкин завоевал «золото» юношеских Азиатских игр по таеквондо
Представитель команды Казахстана по таеквондо Евгений Васенкин завоевал золотую медаль юношеских Азиатских игр в Манаме (Бахрейн), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсмен стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов.
В финальном поединке Васенкин уверенно выиграл у Асадбека Самандарова (Узбекистан) — 2:0.
Ранее сообщалось, что таеквондистка Айым Серикбаева принесла Казахстану «золото» на юношеских Азиатских играх, а Жанабек Шамуратов взял «серебро».
Также, Нодира Ахмедова завоевала историческую «бронзу» ЧМ по таеквондо. В последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).