Евгений Васенкин завоевал «золото» юношеских Азиатских игр по таеквондо

Спортсмен стал лучшим в весовой категории до 55 килограммов.

Фото: НОК

В финальном поединке Васенкин уверенно выиграл у Асадбека Самандарова (Узбекистан) — 2:0.

Фото: НОК

Ранее сообщалось, что таеквондистка Айым Серикбаева принесла Казахстану «золото» на юношеских Азиатских играх, а Жанабек Шамуратов взял «серебро».

Также, Нодира Ахмедова завоевала историческую «бронзу» ЧМ по таеквондо. В последний раз Казахстан брал медаль чемпионата мира в женских соревнованиях в 2007 году. Тогда третьей стала Назгуль Тажигулова (до 51 кг).