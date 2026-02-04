Строить больше жилья в казахстанских селах призвал депутат

— В ходе рабочих поездок депутатов фракции «Ауыл» по регионам, включая сельские населённые пункты, одним из наиболее часто поднимаемых вопросов является нехватка жилья в селе. На встречах жители, особенно молодежь и молодые семьи, открыто говорят: «Если бы был дом, мы остались бы в селе», «Из-за отсутствия жилья вынуждены переезжать в город». Эта проблема напрямую влияет на массовый отъезд молодёжи из сельской местности, дефицит кадров и социально-экономическое ослабление сельских территорий, — отметил депутат.

По его словам, несмотря на то, что в «Концепции развития сельских территорий на 2023–2027 годы» и в рамках проекта «Ауыл — Ел бесігі» приоритет отдан развитию инфраструктуры, до сих пор не сформирована отдельная государственная программа, направленная на строительство жилья в сельской местности.

— Если обратить внимание на положительный опыт в Казахстане, то особое место занимает Кызылординская область, которая реализовала уникальные инициативы. Руководство региона, проанализировав темпы строительства, отметило: чем больше жилья строится в городе, тем выше уровень оттока молодежи из села в город. В результате было принято решение отдавать приоритет строительству жилья в сельских населенных пунктах. В итоге за последние 3 года во всех районах Кызылординской области построены новые дома, впервые введено около 1800 квартир. В этом году на строительство 3600 квартир из бюджета выделено 58,7 млрд тенге, — сообщил Ерболат Саурыков.

В связи с этим депутат предложил Правительству:

разработать единое картографическое решение сельских населённых пунктов с учетом их демографического, экономического и социального потенциала;

создать отдельную государственную жилищную программу, направленную на строительство жилья в селах;

ввести специальные проекты, направленные на поддержку молодых людей, желающих работать и строить жизнь в сельской местности;

распределять государственное жилье с учетом социальных категорий.

