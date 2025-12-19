11 спортивных объектов и бассейнов откроют в селах Павлодарской области

В числе обновленных социальных объектов — 32 школы, из которых 15 прошли реновацию, 9 детских садов, одна организация дополнительного образования и одна организация технического и профессионального образования.

По данным акимата, для развития массового спорта в городах и селах области обустроили 25 новых спортивных площадок. Также в сельской местности построили 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, а в городе Аксу ввели в эксплуатацию ледовую арену.

Фото: СЦК

— В текущем году нами отремонтированы 58 социальных объекта за 20 млрд тенге и построены 22 новых. Кроме того 32 спорткомплексов открылись. Продолжается строительство еще 11 новых спортивных объектов, — отчитался Асаин Байханов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В настоящее время в регионе продолжается строительство еще 11 новых спортивных объектов общей стоимостью 4,9 млрд тенге. В их числе физкультурно-оздоровительные комплексы в селе Песчаное района Теренколь, селах Байет и Қоянды сельской зоны Экибастуза, селе Жанатилек Баянаульского района, селе Каратерек Майского района, селе Кеменгер Павлодарского района и селе Уштерек города Аксу.

Кроме того, в рамках развития спортивной инфраструктуры в области строят три плавательных бассейна — в Успенском, Иртышском и Майском районах.

