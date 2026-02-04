Принципы экологической культуры включены в проект новой Конституции — Бектенов

Глава Правительства подчеркнул значимость закрепления принципов бережного отношения к природе в проекте новой Конституции.

— Особо подчеркну, что продвижение ответственного и созидательного патриотизма, формирование высокой экологической культуры включены в основополагающие принципы проекта новой Конституции. Это сформирует устойчивую культуру чистоты, бережного отношения к природе и ответственность каждого гражданина, — отметил Олжас Бектенов.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, в рамках инициативы «Таза Қазақстан» проведено 1 294 мероприятия. За это время собрано 844 тыс. тонн отходов, очищено около 1 млн гектаров территории и высажено 2,9 млн деревьев. В экологических акциях приняли участие 6,9 млн человек.

Отдельное внимание уделяется цифровизации экологической отрасли. Министр экологии Ерлан Нысанбаев сообщил о запуске Национального банка данных о состоянии окружающей среды. Онлайн-платформа объединяет данные систем мониторинга эмиссий, производственного экологического контроля, регистра выбросов загрязнителей, государственного кадастра отходов, углеродного кадастра и других ресурсов.

Фото: Правительство РК

В сфере управления отходами функционирует цифровая платформа EcoQolday. Кроме того, внедряется система раннего обнаружения лесных пожаров, а для прогнозирования паводков используется система Tasqyn, интегрированная с данными «Казгидромета». Также ведется автоматизация контрольно-пропускных пунктов на наиболее посещаемых особо охраняемых природных территориях страны.

Для мониторинга природных ресурсов действует интерактивная карта Tabigat.gov.kz. По информации первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислава Коняшкина, космический мониторинг в 2025 году выявил 3 828 несанкционированных мест скопления отходов и более 1 тыс. полигонов.

На заседании также рассмотрели вопросы экологического просвещения. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова сообщила о разработке Единого стандарта экологического образования для всех уровней — от школ до вузов — с акцентом на ценности «Таза Қазақстан». В регионах развиваются школьные и внешкольные проекты, включая «Зеленые клубы» и программу «Жасыл ел».

Фото: Правительство РК

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова отметила, что во всех вузах страны созданы студенческие экологические клубы и экоотряды, проводятся велоакции. В рамках проекта раздельного сбора мусора в 26 университетах установлены специальные контейнеры, на переработку уже передано более 36 тонн пластика.

Фото: Правительство РК

Отдельно отмечена роль информационного сопровождения президентской инициативы «Таза Қазақстан». Вице-министр культуры и информации Канат Искаков доложил, что в 2025 году проведено свыше 1 тыс. мероприятий с участием порядка 1 млн молодых людей. Совместно с общественными советами и неправительственными организациями проводится общественный контроль по вопросам чистоты территорий и сохранения порядка на объектах историко-культурного наследия.

Фото: Правительство РК

Премьер-министр обратил внимание на недостижение показателей по плану мероприятий Концепции «Таза Қазақстан» в ряде регионов. В частности, в Алматинской области отмечена недостаточная работа по внедрению систем орошения и водосберегающих технологий, предоставлению грантов и финансированию неправительственных организаций. В области Ұлытау отсутствует инвентаризация зеленых насаждений, в местах массового скопления людей не установлены фандоматы. Кроме того, не проведена цифровизация систем водоснабжения и водоотведения. В области Абай не достигнуты плановые показатели по созданию «зеленой инфраструктуры» и проведению экологических и культурных мероприятий. По проводимой работе в данных направлениях заслушаны акимы Алматинской области Марат Султангазиев, области Ұлытау — Дастан Рыспеков, области Абай — Берик Уали.



По итогам заседания Премьер-министр поручил акиматам обеспечить реализацию всех запланированных мероприятий.

Фото: Правительство РК

— Реализация инициативы «Таза Қазақстан» уже дала ощутимые результаты и наглядно продемонстрировала высокий общественный запрос на экологические преобразования. Поэтому стоит задача перейти к следующему уровню — выстраиванию системного и управляемого подхода, основанного на использовании современных цифровых инструментов, регулярном и объективном мониторинге, четком распределении ответственности между всеми участниками процесса. Такой подход позволит обеспечить достижение долгосрочных результатов, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Также даны поручения министерствам по обеспечению устойчивой передачи экологических данных и доступу к вычислительным мощностям, расширению охвата и регулярности космического мониторинга, а также завершению масштабирования системы раннего обнаружения лесных пожаров. Перед Министерством культуры и информации поставлена задача по постоянному информационному освещению концепции «Таза Қазақстан».

Напомним, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.