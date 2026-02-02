Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2026

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 6 февраля в 23:50.

7 февраля:

17:00 — лыжный скиатлон среди женщин (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко);

20:00 — конькобежная гонка на 3000 м среди женщин (Надежда Морозова, Елизавета Голубева).

8 февраля:

17:00 — лыжный скиатлон среди мужчин (Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков);

20:00 — смешанная эстафета по биатлону (Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева).

9 февраля:

21:30 — конькобежная гонка на 1000 м среди женщин (Надежда Морозова, Елизавета Голубева);

23:00 — прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин (Илья Мизерных и Данил Васильев).

10 февраля:

13:15 — лыжный скиатлон среди женщин и мужчин (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков);

14:30 — шорт-трек на 500 м среди женщин, смешанная эстафета и 1000 м среди мужчин (Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова);

15:15 — фристайл-могул среди мужчин (квалификация) (Павел Колмаков);

17:30 — биатлон, 20 км среди мужчин (Владислав Киреев, Асет Дюсенов);

18:15 — фристайл-могул среди женщин (квалификация) (Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова);

22:30 — фигурное катание среди мужчин (квалификация) (Михаил Шайдоров).

11 февраля:

14:00 — лыжное двоеборье (Чингиз Ракпаров);

18:15 — фристайл-могул среди женщин (квалификация) (Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова);

18:15 — биатлон среди женщин, 15 км (Милана Генева и Айша Ракишева).

12 февраля:

14:00 — фристайл-могул среди мужчин (квалификация) (Павел Колмаков);

15:30 — горнолыжный спуск среди женщин (Александра Скороходова);

18:00 — лыжные гонки среди женщин (квалификация) (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко);

20:30 — конькобежная гонка на 5000 м среди женщин (Надежда Морозова).

13 февраля:

00:15 — шорт-трек. 500 м среди женщин, 1000 м среди мужчин (Абзал Ажгалиев, Яна Хан, Ольга Тихонова);

15:45 — лыжная гонка на 10 км среди мужчин (Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков);

18:00 — биатлон среди мужчин, 10 км спринт (Владислав Киреев, Асет Дюсенов);

21:00 — фигурное катание среди мужчин, одиночное катание (Михаил Шайдоров).

14 февраля:

14:00 — горнолыжный спуск среди мужчин (Ростислав Хохлов);

14:30 — фристайл-могул среди женщин, парный могул (Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова);

16:00 — лыжная эстафета среди женщин (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко);

18:45 — биатлон среди женщин, 7,5 км спринт (Милана Генева и Айша Ракишева);

20:00 — командная гонка по конькобежному спорту среди женщин (Надежда Морозова, Арина Ильященко, Кристина Силаева, Елизавета Голубева);

21:00 — конькобежная гонка на 500 м среди мужчин (Евгений Кошкин);

22:45 — прыжки на лыжах с трамплина среди мужчин (Данил Васильев, Илья Мизерных).

15 февраля:

01:00 — шорт-трек на 1000 м среди женщин (Ольга Тихонова);

14:00 — горнолыжный спуск среди женщин (Александра Скороходова);

14:30 — фристайл-могул среди мужчин, парный могул (Павел Колмаков);

15:15 — биатлон среди женщин, гонка преследования 12,5 км (Владислав Киреев, Асет Дюсенов);

18:45 — биатлон среди женщин, гонка преследования 10 км (Милана Генева и Айша Ракишева);

21:03 — конькобежная гонка на 500 м среди женщин (Кристина Силаева, Надежда Морозова).

16 февраля:

14:00 — горнолыжный слалом среди мужчин (Ростислав Хохлов);

15:00 — шорт-трек. 1000 м среди женщин, 500 м среди мужчин, 1000 м среди женщин (Денис Никиша, Абзал Ажгалиев);

23:00 — прыжки на лыжах с трамплина, командные соревнования среди мужчин (Илья Мизерных и Данил Васильев).

17 февраля:

14:00 — лыжное двоеборье, большой трамплин (Чингиз Ракпаров);

14:45 — фристайл-акробатика среди женщин (квалификация) (Аяна Жолдас);

17:30 — фристайл-акробатика среди мужчин (квалификация) (Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов);

18:52 — командная гонка по конькобежному спорту среди женщин;

22:45 — фигурное катание среди женщин, одиночное катание (Софья Самоделкина).

18 февраля:

13:45 — командный спринт по лыжным гонкам среди женщин и мужчин (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков);

14:00 — горнолыжный слалом среди женщин (Александра Скороходова);

15:30 — фристайл-акробатика среди женщин, финал.

19 февраля:

00:15 — шорт-трек на 500 м среди мужчин, четвертьфинал;

01:24 — шорт-трек на 500 м среди мужчин, финал;

15:30 — фристайл-акробатика среди мужчин (Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов);

23:00 — фигурное катание среди женщин, одиночное катание (Софья Самоделкина).

20 февраля:

18:15 — биатлон среди мужчин, масс-старт (Владислав Киреев, Асет Дюсенов);

20:30 — конькобежная гонка на 1500 м среди женщин (Надежда Морозова, Елизавета Голубева).

21 февраля:

00:15 — шорт-трек на 1500 м среди женщин (Яна Хан, Ольга Тихонова);

14:45 — фристайл-акробатика, смешанные команды (Асан Асылхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимкулов, Роман Иванов, Аяна Жолдас);

15:00 — лыжная гонка 50 км, масс-старт среди мужчин (Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков);

18:15 — биатлон среди женщин, масс-старт (Милана Генева и Айша Ракишева);

19:50 — конькобежная гонка, масс-старт среди женщин (Надежда Морозова);

21:15 — конькобежная гонка, масс-старт финал среди женщин.

22 февраля:

14:00 — лыжная гонка 50 км, масс-старт среди женщин (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко);

00:00 — церемония закрытия.

Напомним, с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д-Ампеццо пройдут XXV Зимние Олимпийские игры.

На белых играх будет разыграно 116 комплектов медалей в 8 видах спорта. На данный момент Казахстан является обладателем олимпийских квот в трех видах спорта — шорт-треке, конькобежном спорте и фигурном катании. Впервые в истории Зимние игры примут два города. В Италии ожидается участие 3000 спортсменов, которые представят около ста стран.

Церемония открытия игр пройдет 6 февраля. Это событие и соревновательная программа Олимпиады будут показаны в прямом эфире на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport», «Хабар» и «Jibek Joly».