    10:25, 16 Январь 2026 | GMT +5

    Какие казахстанские телеканалы покажут зимнюю Олимпиаду в прямом эфире

    Телеканалы «QAZAQSTAN» и «QAZSPORT» покажут в прямом эфире XXV зимние Олимпийские игры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

    Какие казахстанские телеканалы покажут зимнюю Олимпиаду в прямом эфире
    Фото: Минкультуры и информации

    С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д-Ампеццо пройдут XXV Зимние Олимпийские игры. Главное событие четырехлетия будет показано в прямом эфире телеканалов «Qazaqstan» и «Qazsport».

    Во время Олимпиады с места событий будут работать съемочные группы корпорации с эксклюзивными новостями. Ежедневно на телеканалах «Qazaqstan» и «Qazsport» будут выходить «Дневники Олимпиады», а на телеканале «Qazsport» в прямом эфире — студийная программа «Милан — Кортина 2026».

    На белых играх будет разыграно 116 комплектов медалей в 8 видах спорта. На данный момент Казахстан является обладателем олимпийских квот в 3-х видах спорта — шорт-треке, конькобежном спорте и фигурном катании. Впервые в истории Зимние игры примут два города. В Италии ожидается участие 3000 спортсменов, которые представят около ста стран.

    Церемония открытия игр пройдет 6 февраля. Это событие и соревновательная программа Олимпиады будут показаны в прямом эфире на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport», «Хабар» и «Jibek Joly».

    Ранее стал известен полный график выступления казахстанцев на Олимпиаде-2026.

    Теги:
    Спорт Олимпиада 2026 спортсмены Казахстана СМИ Прямой эфир
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
