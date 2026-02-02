Активизировать разъяснение проекта новой Конституции поручил Премьер-министр

Премьер-министр поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать всестороннее разъяснение гражданам проекта новой Конституции.

Особое внимание уделено борьбе с фейками и дезинформацией. В социальных сетях и мессенджерах фиксируются провокационные публикации, не соответствующие действительности. Министерству внутренних дел поручено обеспечить жесткое правовое реагирование и привлечение к ответственности за распространение ложных сведений в строгом соответствии с принципом «Закон и Порядок».

Координация закреплена за заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации Аидой Балаевой.

Ранее Глава государства был проинформирован о результатах работы Конституционной комиссии.