Активизировать разъяснение проекта новой Конституции поручил Премьер-министр
Олжас Бектенов провел совещание по вопросу организации разъяснительной работы в контексте обсуждения проекта новой Конституции, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.
Премьер-министр поручил министерствам и акиматам всех уровней активизировать всестороннее разъяснение гражданам проекта новой Конституции.
Особое внимание уделено борьбе с фейками и дезинформацией. В социальных сетях и мессенджерах фиксируются провокационные публикации, не соответствующие действительности. Министерству внутренних дел поручено обеспечить жесткое правовое реагирование и привлечение к ответственности за распространение ложных сведений в строгом соответствии с принципом «Закон и Порядок».
Координация закреплена за заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации Аидой Балаевой.
Ранее Глава государства был проинформирован о результатах работы Конституционной комиссии.