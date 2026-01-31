РУ
    21:52, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Окончательное решение по новой Конституции примут граждане на референдуме — Президент

    Глава государства был проинформирован о результатах работы Конституционной комиссии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Конституционной комиссии — председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, заместителя председателя Конституционной комиссии — Государственного советника Ерлана Карина и члена Конституционной комиссии — Помощника Президента по правовым вопросам Ержана Жиенбаева.

    Эльвира Азимова доложила, что на прошедших заседаниях Комиссии в ходе дискуссий был разработан концептуально новый текст Конституции.

    Члены Комиссии отметили, что содержание новой преамбулы, ряда статей и разделов влекут за собой существенную модернизацию всей конституционной модели, совершенствование политических и общественных институтов, усиление механизмов защиты прав и свобод граждан. В связи c этим члены Комиссии высказали мнение, что данный проект надо рассматривать как проект новой Конституции, и предложили опубликовать его для всенародного рассмотрения. В свою очередь Конституционная комиссия продолжит работу над проектом нового Основного закона.

    По словам Президента Касым-Жомарта Токаева, Конституционной комиссией проделана масштабная работа.

    Глава государства отметил важность всенародного рассмотрения проекта новой Конституции.

    В заключение Президент еще раз подчеркнул, что окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на республиканском референдуме.

    Касым-Жомарт Токаев Конституция Акорда Президент Казахстана Реформы Токаева Конституционная реформа Политические реформы
