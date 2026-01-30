РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:14, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Проект новой Конституции РК опубликуют в СМИ для всенародного обсуждения

    Проект новой редакции Конституции Казахстана опубликуют в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», а также на официальном сайте Конституционного суда для всенародного обсуждения. Об этом сообщил председатель Конституционной суда и комиссии Эльвира Азимова на шестом заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституция
    Фото: Конституционный суд

    Азимова отметила, что новая Конституция сохраняет фундаментальную основу государственности, в числе которых неизменность унитарного устройства, неприкосновенность территориальной целостности и базовые принципы правового порядка. Эти понятия укрепят новым содержанием и современными гарантиями.

    — Я особо хочу подчеркнуть, что дело не в объеме юридических правок, а в их смысловом содержании. В основе новой Конституции заложена человекоцентричная модель государства, в которой человек, его права, свободы и достоинство признаются высшей ценностью и главным ориентиром государственной политики. В ней также отражены принципы, глубоко связанные с традиционными ценностями народа, его историческим опытом и представлениями о справедливости, ответственности и общественной солидарности. Предусмотрено развитие эффективных общественных и политических институтов, подотчетность власти и укрепление механизмов защиты прав и свобод каждого гражданина, — отметила она.

    По ее словам, данный проект Основного закона по своей сути следует рассматривать уже не как пакет правок, а как новую Конституцию Республики Казахстан

    — В этой связи, с учетом необходимости обеспечения возможности ознакомления граждан с текстом новой Конституции, поручаю Аппарату Конституционного суда опубликовать текст проекта Конституции в печатных изданиях «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», а также разместить его на официальном сайте Конституционного суда, — сообщил он.

    После ознакомления граждан с текстом Основного закона Конституционная комиссия продолжит работу с учетом полученной обратной информации.

    — От имени Конституционной комиссии хочу еще раз выразить искреннюю благодарность всем, кто непосредственно принимал участие в этой работе. Отдельные слова признательности гражданам, которые инициировали предложения, делились своими мыслями и выражали конструктивные, зрелые мнения. Именно такое участие делает Конституцию по-настоящему общественным договором, — сообщила она.

    Дату следующего заседания Комиссии по Конституционной реформе сообщат дополнительно.

    Напомним, в Казахстане представили первый проект новой Конституции. 

    Поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона. 

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают