Проект новой Конституции РК опубликуют в СМИ для всенародного обсуждения

Азимова отметила, что новая Конституция сохраняет фундаментальную основу государственности, в числе которых неизменность унитарного устройства, неприкосновенность территориальной целостности и базовые принципы правового порядка. Эти понятия укрепят новым содержанием и современными гарантиями.

— Я особо хочу подчеркнуть, что дело не в объеме юридических правок, а в их смысловом содержании. В основе новой Конституции заложена человекоцентричная модель государства, в которой человек, его права, свободы и достоинство признаются высшей ценностью и главным ориентиром государственной политики. В ней также отражены принципы, глубоко связанные с традиционными ценностями народа, его историческим опытом и представлениями о справедливости, ответственности и общественной солидарности. Предусмотрено развитие эффективных общественных и политических институтов, подотчетность власти и укрепление механизмов защиты прав и свобод каждого гражданина, — отметила она.

По ее словам, данный проект Основного закона по своей сути следует рассматривать уже не как пакет правок, а как новую Конституцию Республики Казахстан

— В этой связи, с учетом необходимости обеспечения возможности ознакомления граждан с текстом новой Конституции, поручаю Аппарату Конституционного суда опубликовать текст проекта Конституции в печатных изданиях «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда», а также разместить его на официальном сайте Конституционного суда, — сообщил он.

После ознакомления граждан с текстом Основного закона Конституционная комиссия продолжит работу с учетом полученной обратной информации.

— От имени Конституционной комиссии хочу еще раз выразить искреннюю благодарность всем, кто непосредственно принимал участие в этой работе. Отдельные слова признательности гражданам, которые инициировали предложения, делились своими мыслями и выражали конструктивные, зрелые мнения. Именно такое участие делает Конституцию по-настоящему общественным договором, — сообщила она.

Дату следующего заседания Комиссии по Конституционной реформе сообщат дополнительно.

Напомним, в Казахстане представили первый проект новой Конституции.

Поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% ее текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.