В Казахстане представили первый проект новой Конституции
Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на шестом заседании Комиссии по конституционной реформе представил проект нового Основного Закона страны, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он отметил, что на прошлом заседании ряд членов Комиссии внесли предложение о разработке проекта новой Конституции. В связи с этим подготовлен первый проект нового Основного Закона страны.
В нем учтены предложения граждан, поступившие за последние шесть месяцев, мнения членов Комиссии, замечания и рекомендации по проекту, который был презентован на четвертом заседании.
— Первый проект новой Конституции Казахстана состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей. Преамбула Конституции полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны. Развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций признано в качестве стратегического направления деятельности государства. По этим новшествам прошли масштабные обсуждения и они получили всеобщую поддержку, — сказал Бакыт Нурмуханов.
В первом разделе «Основы конституционного строя» предусмотрены фундаментальные положения, определяющие устройство государства и укрепляющие его суверенитет и независимость. В соответствии с ними Республика Казахстан является унитарным государством. Формой правления определена президентская республика. Таким образом, реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления.
Административно-территориальное устройство страны предлагается определять не обычным законом, а конституционным законом. Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления Республики отнесены к категории неизменных ценностей. Данная норма отражена в первых статьях Конституции.
— Буквально вчера заместитель председателя Комиссии Ерлан Тынымбайулы внес предложение о закреплении на конституционном уровне положения о том, что суверенитет принадлежит народу. Эта идея нашла отражение в тексте Конституции. В статье 4 четко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана, — отметил Бакыт Нурмуханов.