    16:15, 30 Январь 2026 | GMT +5

    В Казахстане представили первый проект новой Конституции

    Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов на шестом заседании Комиссии по конституционной реформе представил проект нового Основного Закона страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    кадр из видеотрансляции

    Он отметил, что на прошлом заседании ряд членов Комиссии внесли предложение о разработке проекта новой Конституции. В связи с этим подготовлен первый проект нового Основного Закона страны.

    В нем учтены предложения граждан, поступившие за последние шесть месяцев, мнения членов Комиссии, замечания и рекомендации по проекту, который был презентован на четвертом заседании.

    — Первый проект новой Конституции Казахстана состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей. Преамбула Конституции полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны. Развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций признано в качестве стратегического направления деятельности государства. По этим новшествам прошли масштабные обсуждения и они получили всеобщую поддержку, — сказал Бакыт Нурмуханов. 

    В первом разделе «Основы конституционного строя» предусмотрены фундаментальные положения, определяющие устройство государства и укрепляющие его суверенитет и независимость. В соответствии с ними Республика Казахстан является унитарным государством. Формой правления определена президентская республика. Таким образом, реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления.

    Административно-территориальное устройство страны предлагается определять не обычным законом, а конституционным законом. Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления Республики отнесены к категории неизменных ценностей. Данная норма отражена в первых статьях Конституции.

    — Буквально вчера заместитель председателя Комиссии Ерлан Тынымбайулы внес предложение о закреплении на конституционном уровне положения о том, что суверенитет принадлежит народу. Эта идея нашла отражение в тексте Конституции. В статье 4 четко закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана, — отметил Бакыт Нурмуханов.

    Данира Искакова
