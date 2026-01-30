В Казахстане представили первый проект новой Конституции

Он отметил, что на прошлом заседании ряд членов Комиссии внесли предложение о разработке проекта новой Конституции. В связи с этим подготовлен первый проект нового Основного Закона страны.

В нем учтены предложения граждан, поступившие за последние шесть месяцев, мнения членов Комиссии, замечания и рекомендации по проекту, который был презентован на четвертом заседании.

— Первый проект новой Конституции Казахстана состоит из Преамбулы, 11 разделов и 95 статей. Преамбула Конституции полностью обновлена. В ней нашли отражение общенациональные ценности, олицетворяющие прошлое и служащие ориентиром для настоящего и будущего страны. Развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций признано в качестве стратегического направления деятельности государства. По этим новшествам прошли масштабные обсуждения и они получили всеобщую поддержку, — сказал Бакыт Нурмуханов.

В первом разделе «Основы конституционного строя» предусмотрены фундаментальные положения, определяющие устройство государства и укрепляющие его суверенитет и независимость. В соответствии с ними Республика Казахстан является унитарным государством. Формой правления определена президентская республика. Таким образом, реализовано предложение ряда ученых и специалистов о необходимости конкретизации формы правления.

Административно-территориальное устройство страны предлагается определять не обычным законом, а конституционным законом. Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность и форма правления Республики отнесены к категории неизменных ценностей. Данная норма отражена в первых статьях Конституции.