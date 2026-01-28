РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:33, 28 Январь 2026 | GMT +5

    77 статей Конституции Казахстана перепишут: что меняют в Основном законе

    Заместитель председателя Конституционного суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов на четвертом заседании Конституционной комиссии рассказал о масштабах и структуре предлагаемых изменений в Основной закон, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституциялық сот
    Фото: Конституционный суд

    По его словам, в проекте конституционной реформы предусмотрены преамбула, 11 разделов и 104 статьи. 

    При этом предлагается ввести два новых раздела:

    • «Народный совет»;
    • «Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию».

    Также предлагается переименовать четыре действующих раздела Конституции:

    • «Общие положения» — в «Основы конституционного строя»;
    • «Человек и гражданин» — в «Основные права, свободы и обязанности»;
    • «Парламент» — в «Курултай»;
    • «Суды и правосудие, прокуратура, уполномоченный по правам человека» — в «Правосудие, прокуратура, правозащитные механизмы».

    Как сообщил Нурмуханов, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% её текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

    Он подчеркнул, что изменение наименований разделов и уточнение формулировок Конституции не являются простой редакционной правкой. По его словам, речь идет о продуманном концептуальном шаге, направленном на обновление подходов к конституционному регулированию, укрепление юридической точности и повышение качества Основного закона.

    Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе. 

    Теги:
    Конституция Конституционный суд Конституционная реформа
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают