77 статей Конституции Казахстана перепишут: что меняют в Основном законе
Заместитель председателя Конституционного суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов на четвертом заседании Конституционной комиссии рассказал о масштабах и структуре предлагаемых изменений в Основной закон, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в проекте конституционной реформы предусмотрены преамбула, 11 разделов и 104 статьи.
При этом предлагается ввести два новых раздела:
- «Народный совет»;
- «Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию».
Также предлагается переименовать четыре действующих раздела Конституции:
- «Общие положения» — в «Основы конституционного строя»;
- «Человек и гражданин» — в «Основные права, свободы и обязанности»;
- «Парламент» — в «Курултай»;
- «Суды и правосудие, прокуратура, уполномоченный по правам человека» — в «Правосудие, прокуратура, правозащитные механизмы».
Как сообщил Нурмуханов, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% её текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.
Он подчеркнул, что изменение наименований разделов и уточнение формулировок Конституции не являются простой редакционной правкой. По его словам, речь идет о продуманном концептуальном шаге, направленном на обновление подходов к конституционному регулированию, укрепление юридической точности и повышение качества Основного закона.
Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.