77 статей Конституции Казахстана перепишут: что меняют в Основном законе

По его словам, в проекте конституционной реформы предусмотрены преамбула, 11 разделов и 104 статьи.

При этом предлагается ввести два новых раздела:

«Народный совет»;

«Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию».

Также предлагается переименовать четыре действующих раздела Конституции:

«Общие положения» — в «Основы конституционного строя»;

«Человек и гражданин» — в «Основные права, свободы и обязанности»;

«Парламент» — в «Курултай»;

«Суды и правосудие, прокуратура, уполномоченный по правам человека» — в «Правосудие, прокуратура, правозащитные механизмы».

Как сообщил Нурмуханов, поправки предлагается внести в 77 статей Конституции, что составляет 84% её текста. Таким образом, изменения и дополнения затрагивают все разделы Основного закона.

Он подчеркнул, что изменение наименований разделов и уточнение формулировок Конституции не являются простой редакционной правкой. По его словам, речь идет о продуманном концептуальном шаге, направленном на обновление подходов к конституционному регулированию, укрепление юридической точности и повышение качества Основного закона.

Ранее сообщалось, что итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе.