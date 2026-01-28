Итоговый текст поправок в Конституцию направят Президенту на этой неделе

— Я думаю, на этой неделе мы Президенту отдадим итоговый текст. Сегодня будет заседание Конституционной комиссии. Мы сегодня будем рассматривать все наши предложения: как они сели в единое тело закона, Конституции. Соответственно, будем думать, где что еще можно будет направить, — сказал Айдос Сарым.

Он добавил, что завтра состоится еще одно заседание комиссии по конституционной реформе.

Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии. С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

В состав комиссии вошли более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов. Работу комиссии возглавит Председатель Конституционного суда.

Решение о создании Конституционной комиссии было озвучено Президентом на заседании Национального курултая. По словам Президента, в рамках парламентской реформы изначально планировалось изменить около 40 статей Основного закона, однако в ходе работы стало ясно, что поправок потребуется значительно больше.

Глава государства отметил, что комиссия всесторонне изучит и систематизирует все предложения, после чего будет подготовлен проект конкретных изменений. Лишь затем будут определены сроки проведения общенационального референдума.

Сегодня Комиссия по Конституционной реформе перейдет к подготовке проекта поправок.