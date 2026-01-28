РУ
    14:34, 28 Январь 2026 | GMT +5

    Четвертое заседание Конституционной комиссии пройдет 28 января

    Сегодня, 28 января, состоится очередное заседание Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии), передает агентство Kazinform.

    третье заседание Комиссии по Конституционной реформе
    Фото: Kazinform

    Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на официальных страницах в социальных сетях: consot_kz constcouncil.kz Конституциялық реформа 2026.

    Начало трансляции в 16:00 часов.

    Прямой эфир будет также транслироваться и на YouTube-канале агентства Kazinform.

    Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии. С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

    В состав комиссии вошли более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов. Работу комиссии возглавит Председатель Конституционного суда.

    Решение о создании Конституционной комиссии было озвучено Президентом на заседании Национального курултая. По словам Президента, в рамках парламентской реформы изначально планировалось изменить около 40 статей Основного закона, однако в ходе работы стало ясно, что поправок потребуется значительно больше.

    Глава государства отметил, что комиссия всесторонне изучит и систематизирует все предложения, после чего будет подготовлен проект конкретных изменений. Лишь затем будут определены сроки проведения общенационального референдума.

    Сегодня Комиссия по Конституционной реформе перейдет к подготовке проекта поправок. 

    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
