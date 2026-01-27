РУ
    20:11, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Комиссия по Конституционной реформе переходит к подготовке проекта поправок

    Следующее заседание Комиссии по Конституционной реформе состоится 28 января, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Комиссия по Конституционной реформе переходит к подготовке проекта поправок
    Кадр из видео

    Председатель комиссии Эльвира Азимова подвела итоги третьего заседания.

    — Сегодня мы провели продуктивную работу по сравнительной таблице. Выразили мнениями и предложения. По итогам заседаний рабочих групп поступили дополнительные предложения — их занесут в сравнительную таблицу. Вместе с этим предлагаю на четвертом заседании все поправки, которые мы обсудим, оформить в текст проекта, — сообщила она.

    Она отметила, что после подготовки проекта комиссия определит дальнейшую повестку своей работы.

    Напомним, Президент Казахстана подписал указ о создании Конституционной комиссии. 

    С положением о Комиссии по Конституционной реформе (Конституционной комиссии) и ее составом можно ознакомиться здесь.

    В состав комиссии вошли более 100 человек, включая членов Национального курултая, известных юристов, руководителей СМИ, председателей маслихатов и представителей общественных советов.

