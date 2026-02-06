Премьер-министр озвучил меры поддержки бизнеса и цифровизации в Казахстане

Основное внимание уделили налоговым реформам, цифровизации, поддержке бизнеса и другим актуальным вопросам.

Открывая совещание, Премьер-министр подчеркнул, что развитие предпринимательства — один из приоритетов, обозначенных Главой государства, а НПП «Атамекен» играет ключевую роль в реализации экономических реформ.

— Мы встречаемся с вами в исторически важный период для страны. На протяжении полугода в обществе идет активное обсуждение Конституционной реформы. Все дискуссии ведутся открыто. Поступают тысячи предложений от наших граждан и все они внимательно изучаются и учитываются. Это яркое свидетельство развития демократических процессов в нашей стране. Проект новой Конституции представлен народу, главная цель — укрепление Независимости и устойчивое развитие Казахстана. Призываю бизнес поддержать нашего Президента и новую Конституцию. Под вашим руководством работают тысячи граждан. Важно донести до каждого из них задачи реформы, — отметил Олжас Бектенов.

Как омечается, закрепление Президентского принципа «Закон и Порядок» в проекте новой Конституции повышает ответственность бизнеса и значимость таких ценностей, как честный труд, патриотизм и уважение к профессии, создавая среду доверия и долгосрочного партнерства.

В ходе совещания обсудили плавное введение новых правил налогообложения. Для малого и микробизнеса до 1 января 2026 года отменены проверки, камеральный контроль и административная ответственность (за исключением отдельных случаев). Также действуют правила списания пени и штрафов при уплате задолженности до 1 апреля, а до конца 2026 года пени и штрафы за ошибки взиматься не будут.

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о работе Проектного офиса, который может одновременно обслуживать до 250 тыс. налогоплательщиков. Принцип «единого окна» позволил снизить поток обращений с 19,5 тыс. до 7,1 тыс. за три недели. В акции «Народный бухгалтер» приняли участие более 17 тыс. налогоплательщиков, а с начала года на учет встали 41,2 тыс. человек. Новый режим для самозанятых легализовал более 187,2 тыс. ранее неучтенных лиц.

Фото: Правительство РК

Поддержка бизнеса продолжается и финансовыми инструментами: в 2025 году 3,4 тыс. проектов МСБ получили субсидии на общую сумму 365 млрд тенге.

Председатель президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев отметил, что организация сосредоточится на развитии внутренних инвесторов, формировании пула инвестиционных проектов действующих предприятий и их модернизации.

Фото: Правительство РК

Член правления — заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов озвучил позицию бизнес-сообщества по положениям нового Налогового кодекса, предложив пути решения для вопросов, связанных с применением специального налогового режима и пересмотра подходов по налогообложению сектора здравоохранения.

Фото: Правительство РК

Также рассмотрен ход запуска Реестра казахстанских товаропроизводителей. Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев сообщил, что на сегодня в системе авторизовались 5 608 компаний, подано 13 533 заявки. Член правления — заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Нурсултан Шоканов подчеркнул, что для бесшовного перехода на новую цифровую систему 1 924 владельца действующих индустриальных сертификатов автоматически перенесены в Реестр. Ежедневно в него включается до 100 производителей.

Фото: Правительство РК

От бизнес-сообщества с предложениями и вопросами выступили директор ТОО «Алматинские краски» Римма Салыкова и директор ТОО «Казэлектромаш» Виталий Распопин. Они подчеркнули необходимость урегулирования отдельных аспектов налогового администрирования с учетом взаимодействия с МСБ, практики госзакупок и отраслевых требований. Также предложили совершенствовать Реестр казахстанских товаропроизводителей через введение категоризации предприятий по уровню производственного цикла и масштабу, привязку мер господдержки и госзаказа к уровню локализации и инвестиций, а также обеспечение точного и справедливого цифрового контроля применения продукции из Реестра.

Фото: Правительство РК

Премьер-министр поручил государственным органам совместно с НПП «Атамекен» проработать все предложения, чтобы решения приносили положительный экономический эффект, поддерживали рост, укрепляли реальный сектор, расширяли экспорт и создавали рабочие места.

