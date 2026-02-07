РУ
    01:35, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026

    В Милане, Кортине-д’Ампеццо и еще восьми городах на севере Италии начинаются XXV зимние Олимпийские игры, передает Kazinform.

    Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия ОИ 2026
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    Шестого февраля в 20 часов по времени Милана (в Казахстане наступила полночь седьмого февраля) на легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане началась церемония открытия соревнований.

    Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026
    Фото: Сали Сабиров

    В соответствии с Олимпийской хартией, церемония открытия включает в себя художественную программу, демонстрирующую культуру принимающей страны и города, парад спортсменов и зажжение Олимпийского огня.

    Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026
    Фото: Сали Сабиров

    Ключевым словом шоу выбрано «Гармония» как символ близости по духу двух городов-хозяев, несмотря на их физическую отдаленность, и в целом всего мира, несмотря на уникального каждого человека.

    Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026
    Фото: Сали Сабиров

    На текущий момент уже показана постановка, представляющая собой краткий экскурс в итальянское музыкальное искусство, скульптуру, живопись и модную индустрию.

    Также с трогательной песней на итальянском языке выступила американская певица Мэрайя Кэри.

    Кроме того, зрителям была представлена постановка современной хореографии, предваряющая появление на арене Олимпийских колец.

    Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров

    В связи с тем, что у Олимпиады-2026 впервые в истории сразу два официальных города-хозяина, и еще 8 дополнительных, концепция церемонии открытия Игр также уникальна.

    Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026
    Фото: Сали Сабиров

    В частности, парад делегаций в этот раз проходит параллельно во всех принимающих Игры населенных пунктах. 

    Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров

    Сборная Казахстана вышла на парад делегаций 44-й по счету, порядок делегаций определен в алфавитном порядке с учетом названия стран на итальянском языке.

    На Сан-Сиро государственный флаг Республики Казахстан пронес двукратный вице-чемпион мира по шорт-треку Денис Никиша, здесь в состав делегации вошли спортсмены, выступающие в коньковых видах спорта и соревнующиеся в Милане.

    Олимпиада 2026 в Италии
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    Одновременно с этим в Ливиньо с государственным флагом Республики Казахстан в руках делегацию вывела вице-чемпионка Универсиады фристайлистка-могулистка Аяулым Амренова, за ней проследовала та часть делегации Казахстана, которая выступает в видах лыжного фристайла.

    Олимпиада 2026 в Италии
    Фото: Тұрар Қазанғапов

    В Кортине и Предаццо на парад вышли казахстанские лыжники, биатлонисты, горнолыжники, мастера прыжков с трамплина и двоеборцы.

    Амренова и Никиша являются официальными знаменосцами сборной Казахстана на зимней Олимпиаде-2026. 

    После завершения парада делегаций с участием спортсменов из 92 стран зрителей ожидает продолжение красочного шоу, знаменующего открытие спортивного праздника.

    Официально соревнования Белых Игр-2026 должен открыть президент Италии Серджо Маттарелла.

    Это будут первые зимние Олимпийские игры и первая церемония открытия Олимпийских игр под председательством Кирсти Ковентри в МОК. На церемонии открытия также выступят также итальянские артисты Лаура Паузини и Андреа Бочелли.

    Полное расписание выступления сборной Казахстана на Олимпиаде-2026 доступнопо ссылке. 

    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
