Торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр проходит в Милане

Церемония транслируется в прямом эфире на четырёх телеканалах: Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly.

Фото: Сали Сабиров

Организаторы церемонии открытия зимних Олимпийских игр «Милан–Кортина-2026» — студия Balich Wonder Studio — заявили, что намерены придать этому масштабному международному празднику новый и инклюзивный формат.

Фото: Сали Сабиров

В мероприятии принимают участие артисты мирового уровня: пятикратная обладательница премии «Грэмми» Мэрайя Кэри, всемирно известный тенор Андреа Бочелли, лауреат премии «Золотой глобус» Лаура Паузини, отмеченный наградами актёр и продюсер Пьерфранческо Фавино, а также актриса Сабрина Импачаторе.

Фото: Сали Сабиров

Кроме того, итальянский рэпер Гали и всемирно известный пианист Ланг Ланг, как ожидается, подарят зрителям незабываемые эмоции.

Фото: Сали Сабиров

Напомним, во время шествия национальных команд Государственный флаг будет нести Денис Никиша (шорт-трек) и Аяулым Амренова (фристайл-могул).

Фото: Сали Сабиров

Стоит отметить, что церемония проходит одновременно на четырёх локациях: Денис находится в Милане, а Аяулым — на площадке Ливиньо, где проходят лыжные соревнования. Торжественное мероприятие носит название Armonia (с итальянского — «гармония»).

Кадр с прямой трансляции

Также в этом году Олимпийский огонь впервые зажжётся в двух местах: на триумфальной арке в Милане и на площади Piazza Di-bona в Кортина-д’Ампеццо.

Фото: Сали Сабиров

На Милан-Кортина Олимпиаде Казахстан будут представлять 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин) в 10 дисциплинах.

Фото: Сали Сабиров

Всего на Играх примут участие около 3000 атлетов из 93 стран, которые разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах программы.

Кадр с прямой трансляции

Олимпиада завершится 22 февраля. Все соревнования с участием казахстанских спортсменов будут транслироваться в прямом эфире на Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly.

Кадр с прямой трансляции

Кадр с прямой трансляции

Кадр с прямой трансляции

Кадр с прямой трансляции

График выступлений казахстанских спортсменов опубликован здесь.