    00:10, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Торжественная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр проходит в Милане

    На стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия) началось торжественное открытие XXV зимних Олимпийских игр, передает Kazinform.

    Церемония открытия Олимпиады 2026
    Фото: Сали Сабиров

    Церемония транслируется в прямом эфире на четырёх телеканалах: Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly.

    Церемония открытия Олимпиады 2026
    Фото: Сали Сабиров

    Организаторы церемонии открытия зимних Олимпийских игр «Милан–Кортина-2026» — студия Balich Wonder Studio — заявили, что намерены придать этому масштабному международному празднику новый и инклюзивный формат.

    Церемония открытия Олимпиады 2026
    Фото: Сали Сабиров

    В мероприятии принимают участие артисты мирового уровня: пятикратная обладательница премии «Грэмми» Мэрайя Кэри, всемирно известный тенор Андреа Бочелли, лауреат премии «Золотой глобус» Лаура Паузини, отмеченный наградами актёр и продюсер Пьерфранческо Фавино, а также актриса Сабрина Импачаторе.

    Церемония открытия Олимпиады 2026
    Фото: Сали Сабиров

    Кроме того, итальянский рэпер Гали и всемирно известный пианист Ланг Ланг, как ожидается, подарят зрителям незабываемые эмоции.

    Церемония открытия Олимпиады 2026
    Фото: Сали Сабиров

    Напомним, во время шествия национальных команд Государственный флаг будет нести Денис Никиша (шорт-трек) и Аяулым Амренова (фристайл-могул).

    Церемония открытия Олимпиады 2026
    Фото: Сали Сабиров

    Стоит отметить, что церемония проходит одновременно на четырёх локациях: Денис находится в Милане, а Аяулым — на площадке Ливиньо, где проходят лыжные соревнования. Торжественное мероприятие носит название Armonia (с итальянского — «гармония»).

    Церемония открытия ОИ 2026 в Милане
    Кадр с прямой трансляции

    Также в этом году Олимпийский огонь впервые зажжётся в двух местах: на триумфальной арке в Милане и на площади Piazza Di-bona в Кортина-д’Ампеццо.

    Церемония открытия Олимпиады 2026
    Фото: Сали Сабиров

    На Милан-Кортина Олимпиаде Казахстан будут представлять 36 спортсменов (18 мужчин и 18 женщин) в 10 дисциплинах.

    Церемония открытия Олимпиады 2026
    Фото: Сали Сабиров

    Всего на Играх примут участие около 3000 атлетов из 93 стран, которые разыграют 116 комплектов медалей в 16 видах программы.

    Церемония открытия ОИ 2026 в Милане
    Кадр с прямой трансляции

    Олимпиада завершится 22 февраля. Все соревнования с участием казахстанских спортсменов будут транслироваться в прямом эфире на Qazaqstan, Qazsport, «Хабар» и Jibek Joly.

    Церемония открытия ОИ 2026 в Милане
    Кадр с прямой трансляции
    Церемония открытия ОИ 2026 в Милане
    Кадр с прямой трансляции
    церемония открытия зимних ОИ 2026
    Кадр с прямой трансляции
    церемония открытия зимних ОИ 2026
    Кадр с прямой трансляции

    График выступлений казахстанских спортсменов опубликован здесь.

    Церемония открытия Олимпиады 2026
    Фото: Сали Сабиров

     

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
