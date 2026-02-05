Подозреваемому в убийстве Нурай Серикбай грозит пожизненное лишение свободы

Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, уголовное дело расследуется сразу по трем тяжким статьям Уголовного кодекса РК:

статья 99, часть 2, пункт 5 — убийство, совершенное с особой жестокостью;

статья 115-1 — сталкинг (незаконное преследование);

статья 125-1 — принуждение к вступлению в брак.

Переквалификация означает существенное ужесточение обвинения. Пункт 5 части 2 статьи 99 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное заключение.

Помимо этого, расследование продолжается по статье о сталкинге, введенной в Уголовный кодекс в 2025 году. Она предусматривает ответственность за навязчивое преследование, слежку и попытки контакта вопреки воле жертвы.

Также в материалах дела фигурирует статья «Принуждение к вступлению в брак», наказание по которой при отягчающих обстоятельствах предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Адвокат семьи погибшей Аянхан Омаров отметил, что переквалификация дела стала важным этапом расследования.

— Дело Нурай переквалифицировано по пункту 5 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса — убийство, совершенное с особой жестокостью. Мы считаем это результатом нашей работы на пути к справедливости. Надеемся, что по делу будет обеспечено всестороннее, полное и объективное расследование, — подчеркнул адвокат.

По его словам, наказание должно соответствовать тяжести совершенного преступления.

— Лишивший жизни Нурай, должен быть приговорен к пожизненному лишению свободы и провести остаток жизни в тюрьме. Он принуждал девушку к браку, после отказа преследовал ее и в итоге убил с особой жестокостью. Эти действия не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Я считаю, что судебный процесс должен проходить открыто и транслироваться для всей страны. Это мое личное мнение, — заявил Аянхан Омаров.

Дело Нурай стало одним из самых громких в стране за последние годы не только из-за жестокости преступления, но и потому, что вскрыло системные проблемы: игнорирование заявлений о преследовании, слабую реакцию на угрозы и трагические последствия, которые могли быть предотвращены.

Напомним, 11 января Нурай Серикбай была смертельно ранена ножом навязчивым преследователем прямо на улице.

28-летнего подозреваемого задержали и поместили в следственный изолятор.

После общественного давления своих должностей лишились начальник департамента полиции Шымкента и его первый заместитель. Несколько сотрудников были уволены из органов внутренних дел.

Проверка действий правоохранительных органов началась по поручению Президента Казахстана.

Кроме того, МВД возбудило отдельное уголовное дело в отношении сотрудников полиции по факту возможной халатности.