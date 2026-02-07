Легкоатлетка Алина Чистякова принесла Казахстану «золото» чемпионата Азии

Казахстанка стала лучшей в пятиборье, набрав по итогам соревнований 4181 очко.

Серебряную медаль выиграла Сюй Цзяхуань из Китая — 4091 очко. Бронзовым призером стала еще одна представительница Китая У Чжен с результатом 4013 очков.

Ранее на этом чемпионате бронзовую медаль завоевала Нора Джеруто.

Отметим, что сборная сегодня Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026.