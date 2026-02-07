РУ
    07:24, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Легкоатлетка Алина Чистякова принесла Казахстану «золото» чемпионата Азии

    Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Алина Чистякова завоевала золотую медаль чемпионата Азии в помещении, который проходит в Тяньцзине (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Легкоатлетка Алина Чистякова
    Фото: НОК РК

    Казахстанка стала лучшей в пятиборье, набрав по итогам соревнований 4181 очко.

    Серебряную медаль выиграла Сюй Цзяхуань из Китая — 4091 очко. Бронзовым призером стала еще одна представительница Китая У Чжен с результатом 4013 очков.

    Ранее на этом чемпионате бронзовую медаль завоевала Нора Джеруто.

    Отметим, что сборная сегодня Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026.

     

     

    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
