07:24, 07 Февраль 2026 | GMT +5
Легкоатлетка Алина Чистякова принесла Казахстану «золото» чемпионата Азии
Представительница сборной Казахстана по легкой атлетике Алина Чистякова завоевала золотую медаль чемпионата Азии в помещении, который проходит в Тяньцзине (Китай), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Казахстанка стала лучшей в пятиборье, набрав по итогам соревнований 4181 очко.
Серебряную медаль выиграла Сюй Цзяхуань из Китая — 4091 очко. Бронзовым призером стала еще одна представительница Китая У Чжен с результатом 4013 очков.
Ранее на этом чемпионате бронзовую медаль завоевала Нора Джеруто.
Отметим, что сборная сегодня Казахстана приняла участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026.