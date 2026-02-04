РУ
    18:35, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Токаева в аэропорту Исламабада встретили Президент Пакистана и премьер-министр

    В аэропорту Исламабада Главу нашего государства встретили Президент Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф, передает агентство Кazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаева в аэропорту Исламабада встретили президент Пакистана и премьер-министр
    Фото: Акорда

    В честь прибытия высокого гостя в столичном аэропорту была выстроена рота почетного караула и произведен 21 торжественный залп из артиллерийских орудий.

    Токаева в аэропорту Исламабада встретили Президент Пакистана и премьер-министр
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарта Токаева также приветствовала группа детей с флагами Казахстана и Пакистана.

    Токаева в аэропорту Исламабада встретили Президент Пакистана и премьер-министр
    Фото: Акорда

    Завтра состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан. Визит Главы государства рассматривается как шаг к переходу двусторонних отношений в «проектный режим» конкретные маршруты, контракты, доступ к рынкам, логистика и транзит.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстан Пакистан
