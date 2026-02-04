Канат Бозумбаев поручил завершить подготовку регионов к паводкам до 1 марта

Вице-премьер проверил готовность водохозяйственных объектов, дорог и мостов, сил и средств реагирования, а также ознакомился с прогнозными данными системы «Тalsim» и результатами моделирования паводковой обстановки в системе «Тasqyn». Кроме того, были заслушаны регионы, отнесенные к зонам повышенного риска.

Как сообщается, в регионах уже выполнен значительный объем противопаводковых мероприятий. Возведено 831 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено более 1 тыс. км дренажных систем, каналов и арыков. Установлены и заменены 934 водопропускных сооружения на автомобильных и железнодорожных участках, проведен капитальный ремонт мостов в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

На паводкоопасных участках рек выполнено порядка 166 км дноуглубительных работ, 255 км берегоукрепления, 221 км спрямления русел и 172 км очистки водотоков. Противопаводковые мероприятия продолжаются.

Фото: Правительство РК

С ноября по январь должностными лицами МЧС осуществлены выезды во все регионы для оценки их готовности к прохождению паводков.

Согласно предварительному гидрологическому прогнозу РГП «Казгидромет», весной на большей части республики ожидается количество осадков выше нормы. В связи с этим дана предварительная оценка паводковой опасности регионов.

Заместитель Премьер-министра акцентировал внимание на необходимости усиления противопаводковых мер в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.

— Начало весны ожидается теплым и с осадками. Обильные дожди, прошедшие осенью прошлого года, привели к образованию ледяной корки на поверхности земли в ряде регионов, что может осложнить паводковую ситуацию. В этой связи важно быть готовыми к различным сценариям и заранее принять необходимые меры. Особенно это касается акиматов Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областей и области Абай, где имеется ряд проблем и решения по некоторым из них до сих пор не приняты, — отметил Канат Бозумбаев.

Вице-премьер поручил всем акиматам заблаговременно провести взрывные работы на реках, где это требуется, очистить водоотводные каналы, арыки, водопропускные сооружения и ливневые канализации, а также обеспечить своевременный вывоз снега не только в городах, но и в сельских населенных пунктах.

Министерству экологии поручено обеспечить ежедневный мониторинг погодных условий и при ухудшении обстановки оперативно доводить штормовые предупреждения до заинтересованных органов.

Министерству водных ресурсов — определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними, при необходимости заблаговременно организовать безопасный сброс воды. Также наладить постоянный обмен информацией с сопредельными государствами по трансграничным водоемам.

Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными госорганами поручено смоделировать возможную обстановку в регионах в системе «Tasqyn», с интеграцией данных системы «Таlsim» и определить потенциальные уязвимые населенные пункты.

Министерству по чрезвычайным ситуациям — заблаговременно провести учение «Көктем-2026», отработать алгоритм действий при осложнении паводковой ситуации, обеспечить координацию противопаводковых мероприятий и готовность сил и средств государственной системы гражданской защиты.

Совместно с Министерством внутренних дел поручено отработать вопросы своевременной эвакуации населения в случае угрозы подтопления, а также обеспечить формирование необходимых запасов продовольствия, ГСМ, медикаментов и других средств жизнеобеспечения, особенно в населенных пунктах с риском нарушения транспортного сообщения. Дополнительно необходимо создать запасы инертных материалов, мешкотары и резерв инженерной техники.

Канат Бозумбаев поручил завершить весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасного прохождения паводков до 1 марта.

Как в регионах Казахстана готовятся к паводковому периоду — читайте здесь.