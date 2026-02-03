Как в регионах Казахстана готовятся к паводковому периоду

В регионах страны осуществляется комплексная подготовка к безопасному прохождению весеннего паводкового периода. Основной целью проводимых мероприятий является обеспечение безопасности населения, защита объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, а также недопущение чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка.

В Алматинской области очищено 25,6 км арыков, 3 км каналов и 4,2 км русел рек, а также приведены в надлежащее состояние 16 водопропускных труб под автомобильными и железными дорогами. Для своевременного вывоза снега во всех районах области, а также в городах Конаев и Алатау определены снежные полигоны с привлечением подрядных организаций. Для мониторинга гидрологической ситуации функционируют 42 гидропоста, включая посты РГП «Казгидромет» и АО «Казселезащита». Ледяных заторов на реках не наблюдается, гидрологический режим сохраняется в штатных пределах.

Фото: МЧС РК

В Актюбинской области для минимизации рисков подтопления проведена очистка, дноуглубление и берегоукрепление 9 км русел рек. Особое внимание уделено защитным сооружениям: возведено 23 км гидротехнических объектов, включая 4 км защитных дамб и 19 км обвалований. Отремонтировано еще 20,6 км существующих дамб и обвалований. Для обеспечения беспрепятственного пропуска талых вод построено 9 км ливневой канализации и 8 км водоотводных каналов. Произведена нарезка 7 км новых арычных систем. Отремонтировано и установлено 233 водопропускных труб и инженерных сооружений на автодорогах.

В Жамбылской области ДЧС проверена готовность специальной техники, которая при необходимости будет задействована для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в весенний период. Проверены техническое состояние техники, её исправность и готовность к оперативному реагированию.

В области Жетысу подготовка к паводковому периоду начата заблаговременно. В рамках проведённых работ реализовано 24 противопаводковых мероприятия. На паводкоопасных участках выполнено устройство и очистка 14 км водоотводных каналов, отремонтировано 3 км защитных дамб, проведена механическая очистка 11 км русел рек и каналов, а также выполнены работы по углублению и берегоукреплению на протяжении 13 км речных русел. В результате принятых мер снижен риск подтопления 17 населённых пунктов.

Фото: МЧС РК

В Западно-Казахстанской области сотрудники ДЧС совместно с представителями местных исполнительных органов проверили готовность районов области к паводкам. В ходе проверки оценивался уровень готовности сил и средств, в том числе мешкотары. В целом во всех районах установлено, что профилактические противопаводковые мероприятия проводятся по плану, необходимое оборудование готово.

Северо-Казахстанская область планомерно готовится к безопасному прохождению паводкового периода за счет укрепления дамб, обвалования и регулирования стока талых вод. Ведутся работы по реконструкции и укреплению защитных дамб в селах Прибрежное и Тепличное, а также в ауле Бесколь Кызылжарского района, включая бетонирование откосов для повышения их прочности и устойчивости к размыву. Особое внимание уделяется водопропускным сооружениям, обеспечивающим регулируемый пропуск талых вод, а также возведению защитных земляных обвалований в населенных пунктах. С участием представителя МЧС проведен комиссионный осмотр выполненных работ. Дополнительно реализуются мероприятия по понижению уровня воды в озере Карабек.

Ранее сообщалось, что замеры снега для прогноза паводковой ситуации проводятся в СКО.